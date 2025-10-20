Publiziert am 20.10.2025

Auch in der Schweiz gibt es Orte, die bei Geisterjägern Hochkonjunktur haben: Sei es das Hotel im Val Sinestra, das früher eine Kurklinik war und mit «Hermann» einen eigenen Hausgeist besitzen soll. Oder eine Burgruine in Tegerfelden, auf der die sogenannte «Schlüsseljungfrau» angeblich ihr Unwesen treibt. Auch auf Schloss Neu-Bechburg in Oensingen soll es spuken, weil sich Raubritter «Kuoni» bis heute dafür rächt, von seinen eigenen Leuten lebendig eingemauert worden zu sein.

«Weil Brack alle Produkte im Sortiment hat, um diese Geister aufzuspüren, haben wir uns entschieden: wir fahren hin und schauen, was an den Spukgeschichten dran ist», wird Roman Reichelt, Chief Marketing Officer bei Brack, in einer Medienmitteilung zitiert.

Mini-Dokumentation in vier Folgen

Entstanden ist eine Mini-Serie mit vier Episoden, die seit vergangenem Freitag auf Instagram und TikTok ausgespielt wird und auf der Website von Brack verfügbar ist. Zu sehen sind Brack-Mitararbeitende als «GhostBrackers». Content-Chef Johannes Hapig hat Joy Meier und Stéphanie Süess nach Val Sinestra, Tegerfelden und Oensingen entsendet – ganz ohne Script. Darum sind alle Schreck-Momente echt.

Brack erweist sich dabei nicht nur als Ausstatter von Halloween-Festen (Deko, Süsswaren, Kostüme), sondern eben auch von allen Outdoor-Abenteuern diesen Herbst (Zelte, Schlafsäcke, Stirnlampen). «Es ist eine kleine, feine Kampagne», so Reichelt weiter, «aber wir sind überzeugt, in jedem Thema steckt etwas drin, man muss es nur auspacken.»

Andy Was Right: Nachtdrehs und Kreativität

Sowohl bei der kreativen Konzeption als auch bei Produktion und Post-Produktion erhielt Brack umfassenden Support von der Zürcher Agentur Andy Was Right. Das Team leitete die komplexen Nachtdrehs, kümmerte sich um die Post-Produktion sowie die gesamte Social-Media-Orchestrierung: «Eine Geisterjagd ist auch für uns nicht alltäglich», sagt Agenturchef Roger Hämmerli, «aber wir sind sehr, sehr happy mit dem Ergebnis.»

Auch auf Seiten Andy Was Right seien die Mitarbeitenden «mehr oder weniger gut aus der Sache herausgekommen», fügt Hämmerli hinzu. Gleichzeitig wisse er jetzt, wer in seinem Team an Gespenster glaube. Und schliesst mit einem Lachen: «Natürlich genau die Leute, von denen ich es nicht vermutet hätte.» (pd/nil)