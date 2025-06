Cannes Lions 25: Brainstorms, Beaches und Bändeli

Die Cannes Lions Young Lions Competitions haben 2025 ihr 30-jähriges Bestehen erreicht. An den Wettbewerben nahmen 460 junge Kreative aus 67 Ländern in sieben Disziplinen teil – darunter acht Schweizerinnen und Schweizer in vier Disziplinen. Die Competitions fanden über vier Tage statt und sind Teil der Cannes Lions School.

«In den letzten 30 Jahren haben die Young Lions Competitions aufstrebende Talente dazu gebracht, mutig zu denken und Ideen zu liefern, die wirklich resonieren», so Cannes-Lions-CEO Simon Cook. «Dieses Jahr war nicht anders.»

Das Schweizer Digital-Team erreichte eine Shortlist-Platzierung – ein Achtungserfolg. Nach ihrer Rückkehr von der Côte d'Azur blicken die acht Schweizer Youngsters auf intensive Festivaltage zurück. Für persoenlich.com schildern sie ihre Erlebnisse aus Cannes:





Team Digital

Josephine Jeanguenin (26), Junior Art Director bei Thjnk Zürich, und Patricia Schneider (19), Graphic Designerin bei Thjnk Zürich.

«Was für eine Woche! Im Rückblick fühlt sich alles wie ein einziger Kreativrausch an. So viele Eindrücke, inspirierende Menschen und vor allem: Ideen, die bewegen. Noch vor dem Start der Competition wollten wir die Festival-Stimmung in Cannes aufsaugen und erkundeten die Beaches. Trotz gratis Iced Latte entlang der Croisette war unser Lieblingsort klar: The Basement – ein Ort voller ausgezeichneter Arbeiten und neuer Motivation. Passend dazu unser erster Talk: ‹How to Craft an Entry›. Mit neuen Insights und Tools waren wir mental ready für unsere bevorstehende Competition. Dienstag, das Briefing. Bee:wild – eine NGO, die sich für Wildbienen einsetzt, suchte eine digitale Awareness-Kampagne für Gen Z. Unser Zimmer wurde zur Agentur und für die nächsten Stunden wurden fleissig Ideen gemacht. Mit nur zwei Stunden Schlaf reichen wir unser Konzept zwei Minuten vor der Deadline ein. Müde, aber glücklich wurde angestossen.

Donnerstag dann die Präsentation vor der Jury – und kurz darauf die Nachricht: SHORTLIST! Ein Shortlistplatz auf der grössten Bühne der Young Lions war für uns ein unbeschreiblich tolles Gefühl. Gefeiert wurde natürlich beim German Beach und auf der legendären Sizzer Party. Freitag dann das Finale: Preisverleihung. Glücklich über unseren Shortlistplatz feuerten wir unsere Teammates an und genossen die Stimmung – die Stimmung war mehr wert als jeder Löwe. Das Beste waren aber die Menschen. Young Lions aus Australien (Shout-out to our girls), England, Finnland, Korea, Deutschland, Tschechien. Diese Woche war intensiv – aber hat uns gezeigt: Gute Ideen brauchen nur 24 Stunden, Teamarbeit und den Willen, kreativ zu sein.»



Team Film

Francesca Kleinstück (27), Creative Concepter bei Marty—Trezzini, und Emil Maeder (25), Production Creative bei Marty—Trezzini.

«Kaum in Cannes angekommen, tauchten wir am Montag direkt in die kreative Energie des Festivals ein, mit inspirierenden Talks, spannenden Begegnungen und der Vorfreude auf das, was vor uns lag. Am Abend folgte das Briefing in der Kategorie Film: Aufmerksamkeit für Eierstockkrebs schaffen. Eine komplexe, emotionale Aufgabe, die uns sehr berührte. Die Nacht und der Dienstag waren geprägt von intensiven Brainstormings, bis wir kurz vor Mitternacht unsere ursprüngliche Idee verwarfen und spontan eine neue Version in unserer Küche drehten. Der Mittwoch stand ganz im Zeichen von Schnitt, Feinschliff und Abgabe fünf Minuten vor der Deadline. Danach fiel die Anspannung endlich ab.

Gefeiert wurde an den beeindruckenden Award Shows, an einem überraschenden Busta-Rhymes-Auftritt an einer Beachparty und später auf der legendären Sizzer Party. Die ganze Woche über wurden wir von unserem Team bei Marty—Trezzini begleitet, das uns vor Ort mental und kreativ den Rücken stärkte. Besonders hängengeblieben sind Jessica Apellaniz’ Gedanke, dass in einer trendbesessenen Welt echte Stärke darin liegt, Wurzeln zu schlagen, und ein Workshop, der uns mit Lego und Storytelling an unser kreatives, kindliches Ich erinnerte. Gewonnen haben wir zwar nicht, aber wir fahren zurück mit neuer Inspiration für unseren Craft und dem Hunger, eines Tages selbst auf der grossen Bühne in Cannes zu stehen.»



Team Media

Sara Schild (28), Senior Account Manager bei Dentsu, und Delia Montagnolo (24), Junior Digital Client Manager bei Dentsu.

«Was für eine Woche! Der Start bei den Cannes Lions hätte nicht aufregender sein können: Bei der Inspiration Session trafen wir andere Young Lions aus der ganzen Welt – von Kanada über Norwegen bis Thailand. Am Montagabend ging’s direkt los: Innerhalb von 24 Stunden entwickelten wir eine Kampagne, die Eierstockkrebs bekannter machen soll. Nachdem wir uns mit Burgern und Milkshakes gestärkt haben, unsere Hotelwand voller Post-its war und wir unsere Idee grafisch visualisiert hatten, durften wir unsere Kampagne während fünf Minuten vor einer internationalen Jury pitchen.

Endlich Zeit, uns ins Festivalgewühl zu stürzen: Gut vorbereitet meldeten wir uns im Vorhinein fleissig für Unmengen an Veranstaltungen, Panels und Beaches an. Dass daraus ein Arm voll 19 Bändeli werden würde, hätten wir nicht gedacht. Zwischen Panels mit Serena Williams, Jimmy Fallon und Charlie Puth, haben wir uns mit vielen unglaublich kreativen Köpfen aus der ganzen Welt ausgetauscht. Nach dem würdigen Abschluss an der Award Night und einem letzten Besuch in unserem Lieblingscafé flogen wir zwar müde, aber auch sehr glücklich und voller neuer Inspiration nach Hause.»



Team Print

Jenna Davis (21), Grafik-Auszubildende bei Ingo Zürich, und Alex Gubler (19), Grafik-Auszubildende:r bei Ogilvy.

«Cannes war intensiv und unvergesslich. Wir haben inspirierende Menschen getroffen, ehrliche Gespräche geführt, die Award Shows erlebt und gespürt: Auch als junge Gestalterinnen werden wir ernst genommen auf Augenhöhe und mit Respekt. Am Dienstagabend wurden wir gebrieft. Ab dann wurde es ernst. In der Competition Zone lag der Druck förmlich in der Luft. Den mentalen Druck sollte man keinesfalls unterschätzen. In Cannes kommen viele Dinge zusammen: die Hitze, das viele Gehen, die konstante Reizflut durch Events, Begegnungen und Eindrücke. Wir mussten bewusst Momente schaffen, in denen wir uns kurz aus dem Trubel zurückziehen konnten.

Im Debriefing sprach ein Jurymitglied mit uns, einst selbst ein Young Lion. Als er unsere Idee sah, sagte er: ‹Ah ja, an die erinnere ich mich.› Dann die Überraschung: Wir standen auf der Shortlist. Eine einzige Stimme kippte das Ergebnis. Das war hart, aber auch ein starkes Zeichen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Danke an Weischer.Cinema, ADC Switzerland, unsere Agenturen und alle, die an uns geglaubt haben. Diese Erfahrung war mehr als ein Wettbewerb, sie war ein Geschenk.»



