Cannes Lions 25: Film-Grand-Prix für Channel 4 und L'Oréal

20.06.2025

Das Kreativfestival Cannes Lions hat alle Löwen vergeben. Bei der letzten Award-Show vom Freitag wurden unter anderem in der Königsdisziplin Film zwei Grand Prix vergeben.

Einer davon ging an Channel 4 für die Arbeit «Paris Paralympics 2024: Considering What?». Mit der Kampagne von Channel 4 und 4Creative London wurde das Publikum aufgefordert, Paralympioniken als Spitzensportler zu sehen – statt als Menschen, die ihre Behinderungen «überwinden». Der Film zeigt, wie die Athletinnen und Athleten gegen physikalische Kräfte wie Schwerkraft und Zeit ankämpfen – Herausforderungen, denen sich alle Sportler stellen müssen.



Der zweite Grand Prix in der Kategorie Film ging an die Kampagne «The Final Copy of Ilon Specht» von McCann Paris für L'Oréal. Der Kurzfilm von 2024 enthüllt die bisher unbekannte Geschichte hinter L'Oréals ikonischem Slogan «Because I'm Worth It» – geschrieben von Texterin Ilon Specht, einer der wenigen Frauen bei McCann in den 1960er- und 70er-Jahren. Specht setzte sich gegen die männlich dominierte Werbebranche durch und bestand darauf, dass die Kampagne aus weiblicher Perspektive erzählt wird, womit sie Beauty- und Kulturgeschichte schrieb.



In der Kategorie Film, bei der die Kreativität des bewegten Bildes gewürdigt wird, gingen 1640 Beiträge ein.

Weitere Grand Prix gingen an Dove für «Real Beauty» (Glass), Naturas «Amazon Greenventory» (SDG), AXAs «Three Words» (Titanium) und die neuseeländische Herpes Foundation (Grand Prix for Good). Bei den Special Awards dominieren WPP (Creative Company), DDB Worldwide (Network) und Publicis Conseil Paris (Agency of the Year).

Die Schweizer Bilanz bei den Cannes Lions war ernüchternd: zwei Shortlist-Platzierungen für die Arbeiten von On und Sir Mary (persoenlich.com berichtete).







Bei den 30. Young Lions Competitions konnte sich das Schweizer Digital-Team mit einer Shortlist-Platzierung einen Achtungserfolg erarbeiten. Die Konkurrenz bei den jungen Kreativen war hart: Über 450 Teilnehmende aus 67 Ländern traten zu den Wettbewerben an.

persoenlich.com tippte richtig auf «Lucky Yatra»

Vor dem Festival hatte die persoenlich.com-Redaktion aus den Publicis Predictions sechs Grand-Prix-Favoriten ausgewählt. Von diesen erwies sich «Lucky Yatra» von FCB India als echter Gewinner: Die Kampagne, die Zugtickets zu Lotterielosen machte, gewann den Grand Prix in der PR-Kategorie sowie Gold in Outdoor. Mit elf Shortlist-Platzierungen war sie eine der meistbeachteten Arbeiten des Festivals.



