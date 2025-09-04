Flin | Vitamin2: Brandkampagne für Treuhandhaus lanciert

Publiziert am 04.09.2025

Die Zürcher Agentur Flin hat zusammen mit Vitamin2 eine Brandkampagne für das internationale Beratungs- und Treuhandunternehmen Kendris entwickelt. Die Kampagne läuft laut einer Mitteilung seit Montag in vier Schweizer Städten.

Die Vermarktungsstrategie kombiniert Out-of-Home-Werbung mit digitalen Massnahmen. In Zug, Zürich, Aarau und Genf sind Plakate und ePanels aufgeschaltet, ergänzt durch digitale Werbung in Branchenmedien. Flin übernahm die strategische Entwicklung und Orchestrierung der Kampagne, während Vitamin2 für Botschaften und Werbemittel verantwortlich zeichnet.

Kendris positioniert sich seit über 20 Jahren als internationales Beratungsunternehmen mit lokaler Nähe. Die aktuelle Kampagne fokussiert auf die Kerndienstleistungen Nachfolgeplanung, Vermögensstrukturierung und Treuhand. (pd/cbe)