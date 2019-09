Farner: Bruce Roberts wird Creative Director

Per sofort verstärkt Bruce Roberts als Creative Director Farner Werbung. Roberts kommt von TBWA\Zürich, «wo er in den letzten fünf Jahren massgeblich zum kreativen Erfolg der Agentur beigetragen hat», wie Farner in einer Mitteilung schreibt.

Zu seinen jüngsten Arbeiten gehöre die vom ADC vierfach mit Gold ausgezeichnete «50 Years of Big Mac»- Kampagne für McDonald’s (persoenlich.com berichtete). Diese wurde auch international, u.a. bei den Cannes Lions und den Clio Awards, mehrfach mit Edelmetall ausgezeichnet.

Weiter zeichnete Roberts in der Vergangenheit für Kunden wie UBS, Mercedes-Benz, Zurich Insurance Group, Nestlé, SBB, SWISS International Airlines, Sunrise, Coop und Porsche verantwortlich.

Der gebürtige Südafrikaner und Wahlschweizer studierte in Cape Town am Cape College of Art und arbeitete anschliessend für renommierte Agenturen wie BBDO Cape Town und The Jupiter Drawing Room, bevor er 2004 in die Schweiz kam. Zu seinen Stationen in der Schweiz gehören Jung von Matt/Limmat und Publicis.

«Mit dem Engagement von Bruce reagieren wir auf die wachsende Nachfrage nach disziplinenübergreifenden Kreativ-Konzepten. Ich kenne Bruce aus gemeinsamen Aktivitäten im ADC. Seine kreative und integrierte Denkweise passt perfekt zu den Bedürfnissen unserer Kunden», sagt Philipp Skrabal, Chief Creative Officer und Partner bei Farner.

Bruce Roberts soll gemeinsam mit Martin Fuchs als CD-Team mithelfen, das Kundenportfolio weiter auszubauen. (pd/eh)