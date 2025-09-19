Evoq: Bunte Helfer begleiten grossen Fahrplanwechsel

Publiziert am 19.09.2025

Im Dezember wird das Zürcher Tramnetz auf den Kopf gestellt. Sieben Linien erhalten eine neue Route. Gleichzeitig erschwert eine Baustelle am Hauptbahnhof den öffentlichen Verkehr zusätzlich. Für die Kommunikation dieser massgeblichen Änderungen hat die Zürcher Agentur Evoq die Kampagnenfiguren «Trabulini» entwickelt – fünf charmante Helfer, die als moderne Heinzelmännchen konzipiert sind, heisst es in einer Mitteilung.

Die Figuren sind in den Fahrzeugen, an Haltestellen und besonders auf den betroffenen Linien präsent. Sie sollen Aufmerksamkeit schaffen und die Fahrgäste zur Informationswebseite fahrplanwechsel.vzb.ch weiterleiten, wo detaillierte Verbindungsinformationen verfügbar sind.

Die Kampagne verzichtet bewusst auf reine Sachinformation und setzt stattdessen auf emotionale Ansprache. «Unser Ziel war es, nicht nur auf die grossen Änderungen aufmerksam zu machen, sondern die ÖV-Nutzenden direkt und emotional abzuholen», wird Natascha Klinger von der VBZ-Kommunikation zitiert. (pd/spo)