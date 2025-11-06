Komet: Burgdorf setzt auf «Burdlef»-Kampagne

Publiziert am 06.11.2025

In Burgdorf heisst die Stadt im Mundartgebrauch «Burdlef» – diesen lokalen Insight nutzt die Kampagne auf Plakaten, Social Ads und Flyern, indem Schlagwörter aus den Handlungsfeldern der «Vision 2050» mit dem charakteristischen Suffix «dlef» enden. Das strategische Leitbild soll der Verwaltung und dem Gemeinderat als Kompass für künftige Entscheidungen dienen und diese für die Bevölkerung nachvollziehbar machen.

Die Kampagne positioniert Burgdorf laut einer Mitteilung als Wohn- und Arbeitsort, Wirtschaftsstandort und Freizeitdestination. Sie ermöglicht der Stadt ausserdem, als Textkampagne kosteneffizient produziert zu werden und über lange Zeit mit neuen Sujets fortgeführt zu werden.

(pd/cbe)