Die Antwort: Bürgerstimmen für starke Schweizer Wirtschaft

Publiziert am 12.10.2025

Die Kampagne «Erfolgsmodell Schweiz» startete im Mai mit der Aufforderung an die Bevölkerung, ihr persönliches «WOW» für die Schweiz auf wir-die-schweiz.ch mitzuteilen. Über tausend Beiträge gingen ein, die von der Natur über die Demokratie bis zu persönlichen Erlebnissen reichten.

In der zweiten Phase machte die Agentur Die Antwort diese Bürgerstimmen auf Plakaten und in Online-Werbemitteln sichtbar. Damit stellte die Agentur das Miteinander in den Vordergrund – nicht die Institutionen oder Unternehmen, sondern die Stimmen der Menschen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die seit September laufende Hauptkampagne vermittelt mit prägnanten Kettensätzen die zentrale Botschaft: «Uns geht es gut, wenn es auch unserer Wirtschaft gut geht». Die Kampagne zeigt auf, wie wirtschaftliche Stärke konkret das tägliche Leben prägt – vom Job über die Gesundheitsversorgung bis hin zu Freizeit und Lebensqualität.

Die Kampagne umfasst Plakate in der ganzen Schweiz, digitale Grossflächen, Online-Werbung und eine Landingpage. Die Antwort will mit der Umsetzung die Verbindung zwischen wirtschaftlicher Stärke und dem individuellen Nutzen aufzeigen. Die Agentur spricht von einem «stimmigen Gesamtbild – digital wie analog, grossflächig wie persönlich».

Economiesuisse betont, der Wohlstand basiere auf den Anstrengungen aller: Lernende, Managerinnen, Bäcker, Ingenieurinnen, kleine und grosse Unternehmen. Den Menschen in der Schweiz geht es gut, weil Werte wie Freiheit, Eigenverantwortung und Gemeinsinn hochgehalten werden und so die Grundlage für eine erfolgreiche Wirtschaft bilden. Unternehmen schaffen Arbeitsplätze, bilden Berufsleute aus und finanzieren über Steuern und Abgaben zentrale Leistungen wie Schulen, Strassen oder Spitäler. Ein leistungsfähiger Staat braucht leistungsfähige Unternehmen.

Der Wirtschaftsdachverband hebt hervor, nur wenn Schweizer Firmen auf attraktive Standortbedingungen und unternehmerische Freiheiten zählen können, werden sie auch künftig erfolgreich sein. Dank engagierten Mitarbeitenden, mutigen Unternehmerinnen und einer verantwortungsvollen Zivilgesellschaft entstehen Wohlstand und Lebensqualität. Der hohe Lebensstandard bleibt nur gesichert, wenn das liberale Erfolgsmodell Schweiz weiter gestärkt wird.

Die Initiative wird von einer breiten Allianz aus Unternehmen, Verbänden und Organisationen getragen. Sie soll langfristig ein positives Grundrauschen für das Erfolgsmodell Schweiz erzeugen. (pd/cbe)