Publiziert am 07.03.2026

Swissmedic prüft laut Nau.ch zwei Anzeigen mit Slogans wie «Cannabis auf Rezept» und «Kostenlos», die zu Standorten in Luzern, Zürich, Basel und weiteren Städten führen.

Swissmedic-Sprecher Alex Josty erklärt, Cannabis-Arzneien mit mindestens 1 Prozent THC unterliegen dem Betäubungsmittelgesetz und dürfen nicht öffentlich beworben werden. Bei Verstössen drohen Bussen bis 50'000 Franken.

Beteiligte «Cannabisärzte» sind teils Mitglieder des Ärzteverbands FMH, heisst es im Artikel von Nau.ch. Die Luzerner Ärztegesellschaft hält stark anpreisende Werbung für problematisch, da sie die Unabhängigkeit ärztlicher Entscheidungen infrage stellt.

Die Plattform bewirbt Cannabis-Rezepte über Facebook und Google Ads. Die Firma betont, dass alle Beratungen durch Ärzte erfolgen und sie für Swissmedic-Abklärungen zur Verfügung stehe. (cbe)