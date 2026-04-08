Publiziert am 08.04.2026

Der Getränkehersteller mit Sitz in der Schweiz lanciert mit sein erstes funktionales Getränk. +Electrolytes enthält Elektrolyten und Vitaminen, ist kalorienarm und deutlich zuckerreduziert gegenüber dem klassischen Sortiment.

Im Zentrum der Werbung für das neue Produkt stehen zwei Themenwelten: Sport und Party. Während die einen Kampagnenmotive junge Erwachsene beim Indoor-Cycling zeigen, arbeiten die «After Party»-Sujets mit Schlafzimmer-Ikonografie – liegende Figuren, Bettwäsche, Zitronen auf den Augen – und dem Claim «Tastes like the party isn't over».















Beide Linien nutzen das neue Verpackungsdesign als visuellen Anker. Es handelt sich dabei um das erste Redesign der Marke seit über zehn Jahren. Die Positionierung als Getränk für Erwachsene basiert auf dem realen Konsumverhalten. Das bestätigte Senior Global Brand Director Yvonne Baumgartner vor der Lancierung gegenüber 20 Minuten: «Capri-Sun wurde schon länger als Anti-Kater-Drink angepriesen und auch so eingesetzt.» Beide Linien nutzen das neue Verpackungsdesign als visuellen Anker. Es handelt sich dabei um das erste Redesign der Marke seit über zehn Jahren. Die Positionierung als Getränk für Erwachsene basiert auf dem realen Konsumverhalten. Das bestätigte Senior Global Brand Director Yvonne Baumgartner vor der Lancierung gegenüber 20 Minuten: «Capri-Sun wurde schon länger als Anti-Kater-Drink angepriesen und auch so eingesetzt.»

Die Kampagne ist auf das gesamte Jahr 2026 ausgelegt, mit saisonal angepassten Schwerpunkten. Geografisch liegt der Fokus auf der DACH-Region, ergänzt durch Frankreich, Polen und die nordischen Länder. Ausgespielt wird über Digital, Social Media und Influencer-Kooperationen sowie Digital Out-of-Home und am Point of Sale. Für Konzept, Kreation und Produktion zeichnet Serviceplan (House of Communication, München) verantwortlich, die Filmproduktion übernahm Stereo Films (Berlin). (pd/nil)