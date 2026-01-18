Publiziert am 18.01.2026

Florian Teuteberg hat sich in einem Interview mit der SonntagsZeitung über die Reaktionen in der Schweiz zum umstrittenen AfD-Werbespot überrascht gezeigt. In dem Video spielt eine junge Frau das Ratespiel «Wer bin ich?». Ihre Fragen führen doppeldeutig Richtung AfD, obwohl die Antwort Galaxus ist. Der Clip hat mehrere Millionen Views erzielt und heftige Reaktionen ausgelöst (persoenlich.com berichtete).

Schweizer Kunden hätten noch stärker als die aus Deutschland reagiert, wie der Chef des Onlinehändlers der Zeitung sagte. «Es hiess, wir sollten uns aus solchen Themen raushalten und unpolitischer sein», so Teuteberg.

In Deutschland habe Galaxus damit gerechnet, dass der Werbeclip, der die AfD-Politikerin Alice Weidel hochnimmt, Wellen schlagen wird. Der Werbespot sei vorgängig nicht über Teutenbergs Tisch gegangen. «Ich lasse die Leute im Marketing machen», sagte er. (sda/spo)