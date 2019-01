Fruitcake: Christine Kohli hat als CEO übernommen

Mit dem Jahreswechsel kommt es zum Wechsel an der Spitze der traditionsreichen bernischen Werbeagentur Fruitcake. Wie bereits im Oktober angekündigt, übergibt Lahor Jakrlin 33 Jahre nach der Gründung der AWP Agentur für Werbung und Presse (seit 1988 Fruitcake) die Full-Service-Werbe- und Web-Agentur an ein neues Führungsteam unter der Leitung von CEO Christine Kohli, wie es in einer Mitteilung heisst.

Christine Kohli ist seit acht Jahren bei Fruitcake tätig, seit 2012 als Mitinhaberin, Beraterin, Ausbilderin in Social Media und Internetoptimierung und in der Geschäftsleitung. Die heute 39-Jährige absolvierte nach einer Handelsschule, einen Bachelor und Master of Arts in Literatur und Medien in Bern, Paris und Freiburg im Breisgau.

Lara Hitz-Jakrlin war nach ihrer vierjährigen Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Bern und bei Globus zur Dekogestalterin im internationalen Messebau und Retail Design für Luxusmarken tätig. Die 29-Jährige trat der Agentur Anfang 2018 bei und hat die Funktion des Creative Directors.

Sam. Wolff ist Kommunikationsdesignerin, sie studierte an der Hochschule für Marketing, Kommunikation und Gestaltung in Berlin. Sie ist seit 2012 in der Schweiz und seit 2015 als Art Director bei Fruitcake, wo die 48-Jährige die grafische Abteilung leitet.

Von der Zeitungsproduktion zur Agentur

Die im Dezember 1985 in Münsingen gegründete Aktiengesellschaft ist in Worb domiziliert, wo sie 1993 ist im Gewerbezentrum Worbboden Stockwerkeigentum erworben hatte. Der helle und moderne Standort in unmittelbarer Nähe zu Bern hat sich laut Mitteilung bewährt. Sowohl Kunden als auch Mitarbeitende schätzen Verkehrsanbindung mit ÖV und individuellen Verkehrsmitteln.

Fruitcake hat sich seit ihrer Gründung von der Zeitungsproduktion und Redaktion laut eigenen Angaben «zur umfassenden Werbeagentur und schliesslich zur ganzheitlichen Internet- und Werbeagentur gewandelt». Während die kreative Werbung, die klassische Grafik und Publizistik nach wie vor ein starkes Standbein der Agentur seien, werde der Bereich Internet und Custom-made-Websites weiter ausgebaut mit grossem Gewicht im Bereich SEO und SEM. Zudem positioniere sich die Agentur verstärkt auch im Bereich 3D-Design.

«Wir erleben aktuell, dass viele Kunden nach Jahren der Verzettelung und des Do-it-Yourself wieder kreative Kommunikation und professionelle Betreuung aus einer Hand suchen. Sie wünschen sich einen Partner, der ihnen die gesamte Palette an klassischer und digitaler Kommunikation aus einer Hand bieten kann», wird die neue CEO Kohli in der Mitteilung zitiert. «Mit der Digitalisierung und der damit verbundenen Datenflut sorgen Kreativität, Produktionskompetenz und richtige Media-Mix im Online- und im Analog-Bereich wieder für den entscheidenden Vorsprung vor der Konkurrenz. Denn die Werbeausgaben bleiben dieselben, sie müssen heute bloss klüger eingesetzt werden.» Erfahrene Full-Service-Agenturen hätten dabei die benötigte Kompetenz und würden die höheren Reichweiten erzielen. (pd/cbe)