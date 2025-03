Ferris Bühler Communications

Circus Knie ist zurück im TV

Der Schweizer National-Circus lanciert wieder eine nationale TV-Kampagne auf den SRG-Sendern.

«Welcome to the greatest show on earth»: Der TV-Spot zeigt die Highlights der aktuellen Circus-Knie-Show – ein Vorgeschmack auf das Live-Erlebnis. (Bild: Circus Knie/Anna Stuppia)