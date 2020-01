Über 80 mit einem grossen, zusätzlichen Display versehene PET Boxen werden von Coca-Cola Schweiz in Kooperation mit PET-Recycling Schweiz an den Wettkampfstätten der Youth Olympic Games 2020 aufgestellt, wie es in einer Mitteilung heisst. Und es sind spezielle Boxen: Sie fordern mit einem zum Wintersport passenden Claim auf zum Recyclen und belohnen die RecyclerInnen mit Applaus für jede retournierte Flasche. So werde aus jedem Olympia-Besucher und jeder Besucherin ein Recycling-Sieger.







Begleitet von einer Plakatkampagne, flankiert von Social-Media Aktivitäten trage man so die Message der globalen Coca-Cola Initiative «World Without Waste» über die Zuschauer und Zuschauerinnen sowie über die Athletinnen und Athleten in die Welt.





Verantwortlich bei Coca-Cola: Matthias Schneider, (Unternehmenskommunikation & Public Affairs), Reyn Ffoulkes, (Brand PR & Communications Coca-Cola Schweiz); verantwortlich bei Comqed / Metzger Rottmann Bürge: Tomas Rozas, (CD), Bettina Dührkoop (Strategie), Roman Steinacher (Beratung), Bruno Breitenmoser (Produktion), Ursula Trottmann (DTP). (pd/lol)