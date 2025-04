Monami: Community Feedback für einmal anders

Publiziert am 02.04.2025

Rivella lanciert gemeinsam mit der Social Media Agentur Monami und Comedian Eric Lüthi alias «Bresha» eine interaktive Social-Media-Kampagne rund um Rivella Gelb – und lädt die Community dazu ein, ihre Gedanken, spontanen Eingebungen oder Kritik loszuwerden. Unter der kostenlosen Nummer 0800 807 111 kann jeder und jede direkt anrufen. Und nicht irgendwer nimmt die Anrufe entgegen, sondern Breshas Stimme – in seiner trockenen Art, irgendwo zwischen Comedy und ehrlichem Community-Talk.

Gestartet hat alles am 1. April mit einem simplen Post in den Sozialen Medien: «Wir haben eine Hotline – wahr oder nicht? Hast du schon angerufen?» Tags darauf folgte die Auflösung in einem Video. Kein Aprilscherz, sondern ein Dialogangebot. Weitere Plattformen für Feedback werden aber auch mit zahlreichen Beiträgen in den Sozialen Medien geboten.

Die Hotline und die echten Community-Reaktionen sind das Herzstück der Kampagne, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie zeigt: Was am Telefon gesagt wird, fliesst direkt in den weiteren Verlauf ein. Wenn Rivella Gelb gefeiert wird, teilen wir das laut und stolz mit der Welt. Wenn Kritik kommt, hören wir genau hin – und nehmen sie als Anstoss, offen über das Produkt, Geschmack und Erwartungshaltung zu sprechen. Denn echte Meinungen machen Marken stark. Und Rivella will wissen, was die Schweiz wirklich über Rivella Gelb denkt.

Am 9. April soll Bresha zudem persönlich ans Telefon gehen und live auf Anrufe reagieren. Am 14. April macht die Hotline Halt am Zürich HB – mit einer Guerilla-Aktion inklusive Sampling vor Ort. Und am 5. Mai gibt es zusätzlich noch einen Blick hinter die Kulissen im Case-Movie.

Begleitet wird die Kampagne von OOH-Plakaten in Zürich und einer interaktiven Snapchat-Lens. Mit dieser Kampagne will Rivella die Markenbekanntheit weiter steigern, Probierkäufe auslösen und insbesondere die junge Zielgruppe (18–25 Jahre) ansprechen. (pd/awe)