Jung von Matt/Limmat: Content Buzz für Kultmarke M-Budget

M-Budget versorgt seine Follower auf den Social-Media-Kanälen mit kultigem Content, heisst es in einer Mitteilung der Agentur. So wirklich ernst meine das niemand. Aber genau darum gehe es: Den Alltag mit etwas ironischem Humor zu versüssen und mit einem Augenzwinkern in den Tag zu starten – und natürlich regelmässig daran zu denken: Mit M-Budget macht alles einfach ein wenig mehr Spass.

Charles das Festival-Orakel

Auch im Festivalsommer 2019 war M-Budget an sieben Festivals mit der M-Budget-Zone vor Ort und hat im Vorfeld Tickets verlost. Mit Fragen ans «Festival-Orakel» Charles Nguela konnten Fans Tickets für die Festivals gewinnen. Dabei kamen schräge Fragen wie zum Beispiel «Wie oft schlafe ich am Gurten nicht alleine?» oder «Soll ich Unterhosen mitnehmen?» zusammen. Natürlich hatte Charles auf alle Fragen die richtigen Antworten und einige glückliche Fans hatten die Möglichkeit, kostenlos an ihr Lieblings-Festival zu pilgern.







Matches und Raves

M-Budget war dieses Jahr Presenting Partner der legendären Street Parade. Passend dazu habe Jung von Matt/Limmat tief in der Kultkiste gegraben und das Spiel «Snake» für die Generation Y neu erfunden. Im Spiel zog die «Rave Caravan» durch das Smartphone der Spieler. Wer am meisten Tänzer einsammelte, konnte den Zutritt aufs Love Mobile von M-Budget an der Street Parade gewinnen. Ein weiteres Game-Highlight sei der «Comment Match», der insgesamt vier Mal durchgeführt werde. In bekannter Tinder-Mechanik müssen M-Budget-Fans Kommentare aus der Migipedia-Welt dem richtigen M-Budget-Produkt zuordnen. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine der Migros und Ende 2019 einen Reisegutschein als Hauptpreis, lautet die Mitteilung weiter.

Von Fakespirations bis zu hypnotisierenden Produkten

Während des ganzen Jahres erfreuen weitere Contentformate das Gemüt der Community, wie zum Beispiel die Fakespirations: Weisheiten für den Alltag, die eigentlich gar nicht wirklich weiterhelfen und damit die «#inspiration»-Posts in den sozialen Medien auf die Schippe nehmen. Die Fakespiration zeige eines: Alles ist leichter zu ertragen, wenn man es nicht allzu ernst nimmt. Abgerundet werde die Social-Media-Kampagne mit hypnotisierenden Animationen. Inspiriert vom kultigen Design der M-Budget-Produkte erfrischen die GIFs jeden Feed mit Inszenierungen von Energy Drinks und Chips in ungeahnt ästhetischer Manier.

Kultige Bilder für kultige Produkte

Neben den Inspirations- und Festival-Specials habe Jung von Matt/Limmat für M-Budget eine neue Bildwelt umgesetzt. Die M-Budget-Produkte stehen dabei im Mittelpunkt und werden «authentisch und humorvoll» im Alltag in Szene gesetzt. Die Bilder wirken gemäss Mitteilung niemals arrangiert und gekünstelt, sondern vermitteln direkt und ehrlich, was M-Budget im Alltag der Schweizer Jugend für eine Bedeutung hat: stetiger Begleiter mit Kultstatus.





Verantwortlich beim Migros-Genossenschafts-Bund: Nadine Hess (Bereichsleiterin Brand Management), Franziska Coninx (Abteilungsleitern Eigenmarken) Marina Frei (Brand Manager M-Budget), Anna-Greta Kohli (Projektleiterin Digital Platforms), Jana Figuglio (Redaktorin Social Media), Valeria Marra (Projektleiterin Media), Philipp Kuonen (Projektleiter Sponsoring & Events), Corinna Aeberhard (Projektleiterin Sponsoring & Events); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Adrian Merz (Creative Direction), Ennio Cadau, Cenk Korkmaz (Text), Regine Cavicchioli, Jannic Mascello (Art Direction), Jeremy Fennel (Grafik), Merlin Obrero (Grafik & 3D), Ales Kozina, Stephan Schmid (Web Development), Fernando Gort, Valeria Vuckovic (Beratung), Nick Schoberth (Client Director); externe Partner: True Story AG (pd/as), Alexander Coggin (Fotografie). (pd/lol)