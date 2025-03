Publiziert am 05.03.2025

Die Beauty Marke Ferandini Cosmetics bietet Hautpflege mit einem medizinischen Ansatz. Der Begriff «Cosmeceuticals» bezeichnet Produkte zwischen Kosmetik und Pharmaceuticals. Schläfle Trittibach wurde mit dem Erstellen einer reinen Produktekampagne für die Kosmetiklinie beauftragt, heisst es in einer Mitteilung.

Pointierte Headlines umgeben die Packshots der verschiedenen Kosmetikprodukte. Die schlicht gehaltene Gestaltung fügt sich nahtlos in das Produktdesign ein. Damit wird dem pharmazeutischen Ansatz entsprochen. Die Kampagne ist auf Social Media, Plakaten, Inseraten sowie am POS in ausgewählten Stores zu sehen. (pd/spo)