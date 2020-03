The One Show: Creative Week findet nur online statt

Die Organisation wird die persönlichen One Show-, ADC 99th Annual Awards- und Young Ones Student Awards-Zeremonien durch hochwertige Streaming-Veranstaltungen ersetzen, um die Pencil- und Cube-Gewinner der globalen kreativen Gemeinschaft bekannt zu geben, wie es in einer Mitteilung heisst. Online-Versionen der Preisverleihungen und andere damit zusammenhängende Inhalte stünden derzeit noch zur Diskussion.

«Bei so viel Ungewissheit im Moment ist es ein logischer Schritt, dass wir Menschen nicht gefährden», lässt sich Kevin Swanepoel, CEO von The One Club, in der Mitteilung zitieren. «Wir haben letzte Woche von der persönlichen Beurteilung auf die Online-Bewertung der Jury umgestellt. Dieser jetzige Wechsel wird von den gleichen Bedenken für das Wohlergehen der kreativen Gemeinschaft angetrieben.»

«Die Mission von The One Club ist es, die globale kreative Gemeinschaft zu unterstützen», sagte Swanepoel. «Die Investition in Premium-Streaming-Inhalte bietet uns eine aufregende Gelegenheit, uns neu auszumalen, was die Creative Week sein kann, mit der Agentur- und Markenwelt im Allgemeinen in Verbindung zu treten und die beste Arbeit des Jahres auf globaler Ebene zu feiern.»

Der Schritt, die diesjährige Kreativwoche zu ändern, stehe im Einklang mit der aktuellen Einstellung einer wachsenden Zahl von Unternehmen, die Einschränkungen für nicht notwendige Reisen angekündigt haben. «Preisverleihungen sind ein wichtiger Gradmesser für Branchentrends und dafür, wer die beste Arbeit leistet», sagte Swanepoel. Dies dürfe jedoch niemals über die Gesundheit und Sicherheit der Menschen gestellt werden. (pd/lol)