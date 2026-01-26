YouTube: Creators küren erstmals Schweizer Werbespots

Publiziert am 26.01.2026

Die Auswahl erfolgte aus einer Shortlist von zehn Werbeclips, die ein Algorithmus anhand von Paid Views, organischer Reichweite, Zuschauerbindung, Klicks und Sentiment ermittelt hatte, wie YouTube in einer Medienmitteilung schreibt.

Den ersten Platz belegte Galaxus Schweiz mit dem Weihnachtsspot «Der Tisch wackelt». Platz zwei ging an Coop mit dem Clip «Grosses liegt im Kleinen», ebenfalls ein Weihnachtsspot. Die Viac-App der Wir-Bank erreichte mit ihrem Säule-3a-Spot den dritten Rang.









Die Jury bestand aus den Creators Alessandra Spataro, Michaela Carrot, Mrs Flury, alishquiche, Thispronto, Modern Goalkeeping und Kyurin Diary. Sie bewerteten die nominierten Spots nach Kreativität und Unterhaltungsfaktor.

Zur Begründung ihrer Wahl nannte die Jury bei Galaxus den authentischen Humor ohne Überinszenierung. Coop erhielt Silber für das Storytelling, das Alltagsprodukte in emotionale Charaktere verwandelt. Der Viac-Spot wurde für die digitale Umsetzung ausgezeichnet, die Finanzthemen mit schnellen Animationen und einem klaren Call-to-Action vermittelt. (pd/nil)