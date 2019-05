Roman Reichelt, neuer Leiter Marketing & Sponsorship, und Judith Schulte, die Leiterin Initiatives & Advertising, lancieren das Marketing für Kunden unter 30 Jahren neu – «mit einer schlagkräftigen Kampagne», wie es in einer Mitteilung heisst, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. Unter dem Titel «Zieh’s durch» sollen quasi alle Angebote und Produkte für Jugendliche, Studenten und junge Erwachsene zusammengefasst werden. Diese geballte Ladung bezeichnen die Verantwortlichen als «Paukenschlag».

«Wir suchten eine durchgängige Story-Plattform, die für die verschiedenen Customer Journeys spielbar ist und Bereiche thematisiert, in denen die Credit Suisse der Enabler im Hintergrund ist», so Schulte in der Mitteilung. Laut Reichelt war es das Ziel, den Markenkern «Driving progress» greifbar zu machen und aufzuzeigen, für welche Persönlichkeiten und Charaktere die Credit Suisse im Jugendsektor steht. Das bringe die neue Kampagne nun auf den Punkt: «Wir engagieren uns für jene, die mit dem Status Quo nicht zufrieden sind und aktiv werden, um ihn zu ändern. Die Credit Suisse inszeniert die kleinen Akte des alltäglichen Mutes, des Dranbleibens», so Reichelt. Die Bank setzt dafür erstmals auf Serviceplan Suisse.

«Zieh’s durch» sei eine Aufforderung zur Selbstermächtigung, respektive Empowerment. Das sei «mehr als nur Werbung». Neben dem Produktangebot werde dabei ein starker emotionaler Wert in die einzelnen Werbemittel eingebracht. Raul Serrat, Executive Creative Director von Serviceplan Suisse sagt dazu: «Die Relevanz des Leitgedankens wurde uns von unserem Youth Council, einer Gruppe junger Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, bestätigt. Fazit: Junge Leute wissen meist sehr genau, wo sie hinwollen. Sie sprudeln von kreativen Ideen und schätzen Motivation und Unterstützung, um ihren eigenen Weg zu gehen.

Jugendliche ermächtigen



Mit der neuen Plattform möchte sich die Credit Suisse auch eine neue Rolle zuweisen: Sie ermächtigt Jugendliche und Studierende, auf eigenen Beinen zu stehen und ihren eigenen Weg zu gehen. Die Vielfalt, Tiefe und digitale Always-on-Strategie der Kampagne sollen beweisen, dass diese Haltung konsequent durchgezogen wird.

Kernstück ist ein Manifesto-Film «mit einem deutlichen Statement», wie es in der Mitteilung heisst. Dieses laute: Folge deinen Ideen und gestalte deine Zukunft.

Eine breit angelegte Onlinekampagne mit Moving Images und diversen Social-Media-Aktivitäten sowie acht Kreationen für Digital-Out-of-Home, klassische Plakate und POS-Werbung, etablieren den «Spirit» der Kampagne für jedes einzelne Zielsegment.

Dass die auf den Motiven porträtierten Geschichten einen authentischen Hintergrund haben, zeigt sich auf der Website, die mit Tipps und Tricks zu jedem behandelten Thema aufwartet, sowie in ihrer Verlängerung in Instagram & Co. Vier dokumentarische Stories sollen den Leitgedanken vertiefen: in kurzen, realen Portraits erzählen Jugendliche, was sie antreibt und weiterbringt.







Stresstest: Embolo und Mbabu ziehen’s durch.

Die «Zieh’s durch»-Plattform bezieht auch das Fussball-Engagement der Credit Suisse mitein. Die im Vorfeld geschalteten Social-Media-Clips mit Breel Embolo, Kevin Mbabu und Remo Freuler seien auf grosses Interesse gestossen und sie hätten gezeigt, was die jungen Sportler mit den weniger berühmten Teenagern und Twens verbindet: der innere Antrieb, die eigenen Ideen und Wünsche zu erkennen und zu realisieren.











Auch für die Kommunikation zur kommenden Gay Pride, welche die Credit Suisse bereits seit vielen Jahren unterstützt, wird der Leitgedanke genutzt – ganz unter dem Motto «Steh zu deiner Identität. Zieh’s durch.»

