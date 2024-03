IWB, ein Unternehmen im Bereich Energie und Wasser in der Region Basel, lanciert am 8. April eine crossmedialen Imagekampagne in der Deutschschweiz. Die Kampagne «Mach den Klimadreh!» wird über verschiedene Medienkanäle wie Print, Online und Social Media ausgespielt, um eine breite Zielgruppe anzusprechen, heisst es in der Mitteilung. Inhaltlich hebt sie Initiativen von IWB hervor, die darauf abzielen, einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gemeinschaft zu haben. Sie soll Zuschauerinnen und Lesern Einblicke in die Arbeit der IWB geben, um Transparenz zu schaffen und das Engagement für Qualität und Verantwortungsbewusstsein zu demonstrieren.



«IWB will und muss über Basel hinaus in die Deutschschweiz wachsen. Daher ist eine Marktbearbeitung ausserhalb unseres Versorgungsgebietes unabdingbar. Wir setzen dabei auf KPI’s, welche auf der Basis unserer Unternehmensstrategie fundieren», wird Christine Jauch, Leiterin Marketing IWB, in der Mitteilung zitiert.



«Die Ergebnisse unserer jährlichen Brand Awareness- und Ad-Befragungen bestätigen den Erfolg der Klimadreh- Kampagne. Auf dieser soliden Basis baut auch unsere neueste Imagekampagne auf, die den Klimadreh noch stärker ins Zentrum rückt. Wir nutzen die aktuelle Kampagne gezielt, um die Markenvertrautheit kontinuierlich zu pflegen und zu vertiefen und IWB als innovative und sympathische Transformationspartnerin zu positionieren», wird Dominic Specht, Senior Brand Strategist bei IWB, zitiert.

«Mach den Klimadreh! ist mehr als ein Slogan. Der Klimadreh ist die kreative Leitidee, eine innovative Plattform und ein Aufruf von IWB an das tatkräftige Mitwirken. Die Kampagne soll den Einfluss jedes Einzelnen auf die Welt und die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft widerspiegeln. Die drei Keyvisuals symbolisieren die Lebensräume, welche IWB gemeinsam mit ihren Kunden und Partnerinnen in eine klimafreundliche und lebenswerte Schweiz transformiert», wird Oliver Mayer, Executive Creative Director der verantwortlichen Basler Designagentur Tatin Design Enterprise. (pd/wid)