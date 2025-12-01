NZZone: Crossmediale Kampagne für BMW realisiert

Die Freude am Fahren steht im Zentrum der neuen NZZone-Kampagne. In der dreiteiligen Serie testen drei Personen aus unterschiedlichen Sprachregionen der Schweiz je ein BMW-X1-Modell und berichten in ihrer Muttersprache über ihre individuellen Fahrerlebnisse mit dem kompakten SUV und der jeweiligen Antriebstechnologie. Das schreibt NZZOne in einer Medienmitteilung zur BMW-Kampagne.

Die selbst entwickelte Kampagne folgt dem Ansatz von NZZone, Marken in relevanten Themenumfeldern für passende Zielgruppen zu inszenieren. «Statt Markenbotschafterinnen oder Schauspielern zeigen wir echte Menschen, zu deren Lebensumständen Antriebsart und Einsatzzweck der Modelle passen», wird Norman Bandi, Head of Content Creation bei NZZone, in der Mitteilung zitiert. «Eine vollelektrische Variante in der Stadt, ein Plug-in-Hybrid im Weinbaugebiet oder ein leistungsstarker Benziner in den Bergen – durch die Nähe zum Alltag schaffen wir relevante Inhalte für ein überregionales Publikum.»Das NZZone-Team realisierte die crossmediale Kampagne auf Deutsch, Französisch und Italienisch und spielte sie Anfang Herbst über mehrere Wochen kanalübergreifend aus – als Sponsored Content auf den Onlineportalen und in den Printausgaben der NZZ, von Le Temps und des Corriere del Ticino sowie über Native Ads, Newsletter-Integrationen und Paid Posts auf den Social-Media-Kanälen der Medienhäuser. Die drei Kurzfilme und neun Shorts entstanden in Kooperation mit Smovie. Die Kampagne erreichte über 15 Millionen Ad Impressions.«NZZone steht für wirkungsvolle Markenkommunikation im Premiumsegment. Diese Kampagne für die BMW Group Switzerland zeigt exemplarisch, wie wir Content medienübergreifend und zielgerichtet aufbereiten und Marken in publizistisch hochwertigen Umfeldern wie der NZZ und weiteren Qualitätsmedien inszenieren», betont Adrian Näf, Business Director von NZZone. (pd/nil)