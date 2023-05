von Michèle Widmer

Die CSS stellt in einer gross angelegten Lancierungskampagne Fragen zur Lebenszeit und will die Menschen so dafür sensibilisieren, sich intensiv mit diesem gesellschaftlich relevanten Thema auseinanderzusetzen. Den Auftritt zu verantworten hat die CSS-Leadagentur Sir Mary. Bereits vor drei Jahren präsentierte sie für die CSS die Kampagne «Hallo Leben» zur Neupositionierung der Krankenversicherung ( persoenlich.com berichtete ).

Mit der neuen Kampagne zeige die CSS eine «stimmige Weiterentwicklung» von «Hallo Leben». In einer zunehmend dynamischeren, schnelleren, hektischeren Welt werde das Thema der Lebenszeit immer wichtiger. Es gehe um Quantität, vor allem aber um Qualität, sagt Marco Imboden, Leiter Corporate Communications, gegenüber persoenlich.com. Die CSS erhofft sich, hier eine grosse Rolle zu spielen – als Krankenversicherer, aber auch als Gesundheitspartnerin.

«Unsere Zeit ist endlich, aber unendlich wertvoll»

Die neue Kampagne bricht von vornherein mit den Regeln der konventionellen Werbung, schreibt die Agentur Sir Mary in der Mitteilung: Statt die Menschen zu bevormunden und ihnen eine Anleitung zum Umgang mit der Lebenszeit zu geben, stelle die CSS offene Fragen. Die CSS positioniert sich mit dem Slogan «Unsere Zeit ist endlich, aber unendlich wertvoll» als Gesundheitspartnerin und setzt sich dafür ein, dass sich die Schweizer Bevölkerung bewusster mit ihrer Lebenszeit auseinandersetzt und diese so gesund und erfüllt wie nur möglich lebt.

«Indem wir die Menschen mit solchen Fragen zum Thema Lebenszeit konfrontieren und sensibilisieren, erhoffen wir uns, dass sich der eine oder andere mit bestimmten Lebenssituationen etwas bewusster auseinandersetzt und dadurch zu einem erfüllteren und gesünderen Leben findet», sagt Imboden auf Anfrage. Er fügt an: «Wir wollten eine echte Kampagne, mit echten Menschen, echten Geschichten, bei denen man als Betrachter teilnehmen kann.» Die CSS wolle zum Nachdenken anregen und inspirieren. Die Stories in der Kampagne hätten eine Gemeinsamkeit, so Imboden weiter: «Was immer das Leben bringt, unsere Protagonisten vermitteln letztlich eine positive, ermutigende Perspektive.»

In drei animierten Typografie-Spots ist jeweils nur eine Frage zu lesen. Zum Beispiel «Wofür hast du Zeit?», «Wann ist die Zeit deines Lebens?» oder «Heilt die Zeit wirklich alle Wunden?». Es gibt keine Musik, keine Erzählstimme und noch nicht mal Geräusche.

Angst, damit im Werbetrubel unterzugehen, haben Agentur sowie Kunde nicht – im Gegenteil: «Wir brechen mit dieser totalen Reduktion mit gewohnten Kommunikationsmustern, was eine unglaubliche Kraft entwickelt. Gerade im Umfeld klassischer TV-Spots, die fast immer von Lautstärke, Trubel und Überdramatisierung leben, werden wir auffallen», sagt Adrian Merz, Executive Creative Director von Sir Mary, gegenüber persoenlich.com und fügt an: «Indem wir einfach mal ruhig sind. Wir geben dem Publikum die Zeit und die absolute Ruhe, um sich mit den sehr intimen Lebenszeit-Fragen auseinanderzusetzen.»