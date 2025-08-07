Publiziert am 07.08.2025

Für die nationale Kampagne «Cumulus Punktus Maximus» hat Migrol auf römische Ästhetik gesetzt. Die von der Zürcher Kreativagentur Witwinkel entwickelte Werbung läuft im August schweizweit in drei Landessprachen und bewirbt die 10×-Cumulus-Promotion, wie es in einer Medienmitteilung heisst.





Das Hauptmotiv zeigt Caesar mit Cumulus-Karte und dem Slogan «Ich kam, ich tankte, ich profitierte». Das Visual wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt. Lorbeerkränze und Triumphbögen ergänzen die römische Inszenierung.

Die Kampagne ist an allen Migrol-Tankstellen sowie auf Out-of-Home-Flächen und in sozialen Medien zu sehen. Laut Witwinkel-Mitarbeiterin Lara Hanselmann sollen sich Kunden «wie Caesar fühlen – belohnt, erhoben und mit einem Augenzwinkern gefeiert». (pd/nil)