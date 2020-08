Mit Cyclomania lanciert Pro Velo Schweiz, in Zusammenarbeit mit Swisscom und der Panter AG sowie mit Unterstützung von Energie Schweiz und der Stiftung Mercator, eine neue schweizweite Aktion zur Förderung des Veloverkehrs. Cyclomania geht im September erstmals über die Bühne, mit insgesamt 19 Challenges in 80 Gemeinden, Städten und Regionen. Über die kostenlose Mitmach-App können sich Interessierte jetzt für die Aktion anmelden und laufend ihr Mobilitätsverhalten tracken. So schreibt es die verantwortliche Agentur Kargo in einer Mitteilung.

Kargo Kommunikation hat die nationale Velo-Challenge mit einem Namen und einem kreativen Auftritt ausgestattet. Neben dem einprägsamen Keyvisual wurden diverse weitere Werbemittel konzipiert, um die gewünschte Zielgruppe an unterschiedlichen Touchpoints optimal abzuholen. Hierbei übernimmt Kargo die gesamte Konzeption des Kampagnen-Set-ups sowie die Steuerung der verschiedenen Creatives und Ads auf den diversen Kanälen.

Verantwortlich bei Pro Velo: Anna Schuler (Projektleiterin Cyclomania), Claudia Bucher (Leiterin Corporate Communications), Stephanie Amsler (Projektmitarbeiterin); verantwortlich bei KARGO: Christoph Balsiger (Creative Direction), Fabia Dellsperger (Art Direction), Nicole Balsiger-Gerber (Strategische Beratung digital), Lea Masserini (Projektmanagement), Jorge Martinez (Animation), Pasquale Herren (Grafik). (pd/eh)