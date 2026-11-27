Publiziert am 27.11.2026

Displayactive hat einen neuen Kampagnenplaner auf seiner Website aufgeschaltet. Darin sind sämtliche Standorte und Screens des Vermarkters erfasst. Für jede Planungsvariante zeigt das Tool Preis, Anzahl Ausspielungen und Reichweite an. Ein integrierter KI-Assistent macht auf Wunsch Vorschläge und trägt den Plan direkt im Onlinetool ein, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt.

Neu ist zudem ein sogenannter KI-Connector. Damit verbinden Kundinnen und Kunden ein eigenes KI-System wie Claude oder ChatGPT kostenlos mit ihrem Displayactive-Konto. Die KI greift anschliessend auf Standorte, Reichweiten und Preise zu, wählt passende Screens aus, berechnet die Kosten und speichert einen Entwurf. Auf Wunsch fragt sie ein Angebot an oder macht die Kampagne direkt buchbar. Als Beispiel nennt Displayactive eine Agentur, die eine Liste mit 40 Filialen eines Kunden hochlädt und Screens aus dem Vision-Raum «RoadVision» sucht, die höchstens drei Kilometer von einer Filiale entfernt stehen. Auch Kampagnen mit mehreren Teilkampagnen, unterschiedlichen Laufzeiten und Regionen sollen sich mit einem einzigen Prompt planen lassen. Wie der Connector technisch umgesetzt ist, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Die Lancierung fällt in eine Phase, in der die Branche über die automatisierte Planung und Buchung von Werbung durch KI-Agenten diskutiert. Laut Mitteilung stand diese Frage auch an der DEX26 im Zentrum, der Konferenz von IAB Switzerland in Zürich mit über 1000 Teilnehmenden.

«Gute Planung beginnt mit guten Daten», lässt sich CEO Marc Steiner in der Mitteilung zitieren. Mit dem Schritt wolle man zeigen, dass man den DOOH-Markt aktiv mitgestalte. CSO Timo Feldmann sieht im Connector ein Bindeglied zwischen den vielen Anbietern, Listen und Werkzeugen, mit denen Mediaplanerinnen und Mediaplaner heute arbeiten. «So wird es viel einfacher, auch kleinere Anbieter mit in die Planung zu nehmen, deren Standorte genau zu den Zielen des Kunden passen», so Feldmann. Die KI übernehme die Vorarbeit, die Entscheidung bleibe aber bei den Agenturen.

Displayactive vermarktet digitale Werbeflächen in der ganzen Schweiz in fünf verschiedenen Vision-Räumen. Gemäss eigenen Angaben arbeitet das Unternehmen bereits mit verschiedenen Agenturen zusammen. Kampagnenplaner, KI-Assistent und KI-Connector sind ab sofort nach einer Registrierung auf displayactive.ch verfügbar. (pd/cbe)