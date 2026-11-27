Publiziert am 27.11.2026

Der Beobachter wird im Bericht der US-Regierung zu den Schweizer Zusatzzöllen gleich zweimal als Quelle genannt. Anlass für den Chefredaktor Dominique Strebel in einer nicht ganz ernst gemeinten Glosse, Werbung in eigener Sache zu machen.

Der «Section 301 Investigation Report Switzerland» rechtfertigt die Zusatzzölle mit Wettbewerbsverzerrung. Laut Strebel zitiert er unter anderem einen Artikel von Beobachter-Redaktor Yves Demuth. Dieser hatte unter dem Titel «Wir subventionieren die Firma dieses Milliardärs – mit der Stromrechnung» kritisiert, dass Stromkundinnen und Stromkunden die Subventionen für die Stahlbranche mitfinanzieren. Profitieren würde davon vor allem Martin Haefner, dem Steeltec in Emmenbrücke mehrheitlich gehört.

«Die neuen Trump-Flüsterer»

Die US-Zölle auf Schweizer Waren sollen im Januar von 12,5 auf 15 Prozent erhöht werden. Der Beobachter entschuldige sich dafür bei der Schweiz, schreibt Strebel mit satirischem Ton. Er stellt die Erwähnung im Bericht als Beleg für die Wirkung des Magazins dar: Trump lese den Beobachter und handle. Die Redaktion sei «das neue Fox News, die neuen Trump-Flüsterer», so Strebel.

Strebel fordert die Leserinnen und Leser auf, dem Beobachter per E-Mail oder in der Kommentarspalte Anliegen zu melden, die man dem US-Präsidenten «direkt zu Ohren bringen» wolle. In einem Postskriptum, das sich direkt an Trump richtet, bezeichnet er die jüngsten Argumente der US-Regierung im Zollstreit als absurd. (spo)