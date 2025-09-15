Die Kampagne für die Kreditkarte stammt von der Kreativagentur Saatchi & Saatchi Switzerland, die seit Anfang 2025 als Leadagentur für Cembra tätig ist.
Im Zentrum der Kampagne steht das Cashback-Programm der Kreditkarte. Unter dem Motto «Da gibt's richtig was zurück» bewirbt Cembra die Rückerstattungen, die Kunden bei verschiedenen Händlern aus den Bereichen Sport, Mode, Reisen und Elektronik erhalten.
Kurz darauf fliegen zahlreiche Gegenstände zurück
Die Kampagne besteht aus drei Sujets, die eine Person zeigen, die ein Objekt aus dem Bild wirft. Kurz darauf fliegen zahlreiche Gegenstände zurück. Diese Darstellung soll den Cashback-Vorteil der Kreditkarte visualisieren, schreibt Saatchi & Saatchi in einer Medienmitteilung.
Für die Produktion kombinierten die Macher Studioaufnahmen mit 3D-Animation. Die Darsteller agierten live vor der Kamera, während die Hintergründe und fliegenden Objekte in der Postproduktion erstellt wurden. Regie führte das Duo Stefano & Alejandra.
Sören Schröder, Kreationsgeschäftsführer bei Saatchi & Saatchi Switzerland, erklärte, man habe bewusst einen anderen Ansatz als den typischen Bezahlmoment mit Karte gewählt. Christopher Moll, bei Cembra für die Marke Certo! verantwortlich, bezeichnete den Ansatz als passend für die Marke, die als Plattform für «mutige Ideen und lebendige Kommunikation» positioniert sei.
Die Kampagne startete am 15. September und wird über verschiedene Kanäle ausgespielt. (pd/nil)
Credits
