TBS: Dämmstoff-System in Balance gebracht

Publiziert am 10.09.2025

Die TBS Marken Partner AG hat für die neu gegründete Gonon System AG eine Lancierungskampagne entwickelt. Das Projekt umfasst Positionierung, visuellen Auftritt und Kommunikationsstrategie für den Systemanbieter von Dämmstofflösungen.

Die Gonon System AG positioniert sich als Komplettanbieter für Wärmeverbunddämmsysteme. Das Unternehmen bietet neu nicht nur EPS-Dämmplatten, sondern komplette Systemlösungen für Boden und Fassade an. Sämtliche Komponenten werden aus einer Hand geliefert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bisher agierte Gonon hauptsächlich als Zulieferer von EPS-Dämmplatten für andere Systemanbieter. Mit der neuen Ausrichtung wendet sich das Unternehmen direkt an Architekten und Planer.

Die Kampagne präsentiert alle Systemkomponenten auf einer Euro-Palette als einheitliches Packaging. Der visuelle Auftritt arbeitet mit kontrastreichem Look vor schwarzem Hintergrund im Baustellenumfeld.

TBS übernahm neben Konzeption und Art Direction auch die Fotografie und Bildbearbeitung der Kampagnensujets. Zusätzlich unterstützte die Agentur bei Mediaplanung und Content-Generierung.

Die Kampagne wird über Fachmedieninserate, Banner-Werbung und redaktionelle Beiträge im Branchenumfeld platziert. Parallel erfolgt der Einsatz auf den digitalen Unternehmenskanälen wie Website, Social Media, Newsletter und Verkaufsmaterialien. (pd/cbe)