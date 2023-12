Bold: Darauf fahren Trendshopper ab

Die Shopping-App QoQa weiss, worauf ihre Nutzerinnen und Nutzer abfahren: Täglich neue, limitierte Angebote für aufgeweckte Trend- und Genussliebhaber. Und das zu einmaligen Preisen, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit treffe QoQa nicht nur bei ihrer breiten Westschweizer Community ins Schwarze, sondern finde auch über den Röstigraben hinaus immer mehr Anklang.

Mit einem erfrischten Auftritt und einer starken Werbeoffensive verschärft QoQa nochmals den Fokus auf ihre Fans abseits der Romandie. Die neue Kampagne soll ihnen die Tore in eine Welt voll unschlagbarer Shoppingperlen öffnen und zugleich die breite Angebotsvielfalt der App zeigen. «Sodass ihnen nur mehr eine Option bleibt: Das QoQa ich mir», heisst es in der Mitteilung weiter.

Für Konzeption und Umsetzung zeichnet Bold verantwortlich, seit 2021 Leadagentur der Plattform in der Deutschschweiz. Die breit gefächerten Werbemittel holen ihre Zielgruppen über verschiedenste Kanäle ab. On air sind die Sujets ab sofort in der dicht gestreuten TV- und Plakatkampagne sowie auf umfassenden DOOH- und Online-Massnahmen.

Verantwortlich bei QoQa Services: Nina Bühlmann, Line Labie, Mathieu Pereira, Christoph Karcher; verantwortliche Agentur: Bold; Produktion TV-Spot: Boom Creative Studio. (pd/cbe)