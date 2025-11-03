Publiziert am 03.11.2025

Die diesjährige Weihnachtskampagne startet ab dem 4. November 2025 und wird in 31 Ländern zu sehen sein, wie das Unternehmen mitteilte. Herzstück ist der Kampagnenfilm, der als TV-Spot ausgestrahlt wird. Verantwortlich dafür ist die Werbeagentur Publicis Germany.





Begleitet wird der Werbefilm von einer umfassenden Online-Strategie auf Youtube sowie Social-Media- Plattformen. Zusätzlich sind Out-of-Home- und Digital-Out-of-Home-Massnahmen geplant.

In der Schweiz lädt die Weihnachtskampagne von Lidl dazu ein, die kleinen Gesten der Wertschätzung und Fürsorge in den Alltag zu tragen, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Darum können dieses Jahr Lidl-Kundinnen und -Kunden in der Schweiz erstmals abstimmen, an welche Organisation eine Spende von 20’000 Franken geht. Zur Auswahl stehen drei gemeinnützige Organisationen, Ange de Noël, Cartons du Coeur Romandie und Petite Suisse Kinderhilfe, die sich für Kinder und Familien einsetzen.

«Gemeinsam Gutes bewirken»

«Als Familienvater liegt mir das Engagement für Kinder und Familien besonders am Herzen. Über die Spendenaktion geben wir unseren Kundinnen und Kunden dieses Jahr eine direkte Stimme, um gemeinsam Gutes zu bewirken», wird Bram van der Valk, Geschäftsleiter Kunde Lidl Schweiz, in einer Medienmitteilung zitiert.

Ein wichtiger Bestandteil der Kampagne ist ausserdem die «Bewusste Ernährung», die ein zentrales Handlungsfeld der internationalen CSR-Strategie von Lidl darstellt. Der Detailhändler orientiert sich in der Gestaltung des Sortiments am Ernährungsleitbild der Planetary Health Diet und strebt bis 2050 einen kontinuierlichen Ausbau an pflanzlichen Lebensmitteln an. Im Rahmen der Kampagne bewirbt Lidl über unterschiedliche Touchpoints beispielsweise ein Weihnachtsmenü, das pflanzliche Zutaten in den Vordergrund stellt. Damit zeigt Lidl, dass Genuss und bewusste Ernährung Hand in Hand gehen. (pd/nil)