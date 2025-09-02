Publiziert am 02.09.2025

Der überdachende Gedanke der Kampagne, der sowohl für die Architektur wie das Bauingenieurwesen passt, lautet «Mach was draus.» Die Idee dafür basiert auf dem Insight, dass sich die Qualität eines Werks erst dann umfänglich einschätzen lässt, wenn man sich zuvor mit der Ausgangslage befasst, schreibt die Kreativagentur Normal in einer Mitteilung. Gerade das moderne Bauen beschäftigt sich zunehmend mit ökologischen Aufgabenstellungen, die über rein ästhetische oder funktionelle Betrachtung hinausreichen.



















Zugleich ist das Motto ein Call-to-Action an alle, die das Beste aus ihrem Studium herausholen wollen. Die Kampagne zeigt zahlreiche Bauwerke, allesamt mit starkem Bezug zur ZHAW. Dies betone die praxisorientierte Ausrichtung der Fachhochschule, heisst es weiter.







Die Landingpages der Kampagne hat Normal im Stil eines Online-Magazins umgesetzt. Hier können Interessenten in die Materie eintauchen, die Halle 180+ besuchen, die einzigartige Werkstoffsammlung entdecken, oder die grüne Studierendenstadt Winterthur kennenlernen.

Die erste Phase der Kampagne ist seit Ende August live und umfasst sechs Online-Filme, drei Printsujets und drei Landingpages. (pd/spo)