Markus Ruf gründete 2001 zusammen mit Danielle Lanz die Kreativagentur Ruf Lanz. Die inhabergeführte Agentur gehört zu den renommiertesten Adressen des Landes - und darüber hinaus: Aktuell liegt Ruf Lanz auf Rang 7 der Weltrangliste von Lürzer’s Archive. Ihre Arbeiten für VBZ, Swiss Life, Hiltl, Suva, Welti Furrer, Ex Libris, das Museum Haus Konstruktiv und viele andere Kunden wurden unzählige Mal ausgezeichnet. Zuletzt gewann die Swiss Life NZZ-Aktion «Kunde seit 100 Jahren» die Herzen des Publikums. Und Gold beim ADC.

«Creative Coffee» ist das Video-Format von persoenlich.com. Aufgezeichnet wird das Gespräch jeweils am Standort der Redaktion in Zürich-Wiedikon, in der Cafebar «Plüsch», sozusagen im Stammlokal gleich um die Ecke.