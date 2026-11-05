In Zürich versammelten sich rund 150 Mitarbeitende und Unterstützer um 11 Uhr vor dem Hauptsitz von Tamedia. Gewerkschaften unterstützten die Aktion. Auch in Bern oder Lausanne verliessen Journalistinnen und Journalisten die Gebäude.
Der Warnstreik soll ein Zeichen an Geschäftsleitung und Verwaltungsrat sein. Die 41 Kündigungen von Ende Oktober sollen zurückgenommen werden. Zudem fordern die Mitarbeitenden ein Gespräch mit Verwaltungsratspräsident Pietro Supino.
Wie ein Redaktionsmitglied in Zürich sagte, hat Supino mittlerweile ein Gespräch angeboten. An den weiteren Forderungen halte die Belegschaft aber weiterhin fest.
In Bern hörte ein grosser Teil der Redaktion draussen die Reden aus Zürich mit und fertigte im Anschluss Transparente an, wie ein Reporter von Keystone-SDA meldete. (sda/nil)
Tamedia
Redaktionen legten schweizweit Arbeit nieder
In Zürich versammelten sich rund 150 Mitarbeitende und Unterstützer um 11 Uhr vor dem Hauptsitz von Tamedia. Gewerkschaften unterstützten die Aktion. Auch in Bern oder Lausanne verliessen Journalistinnen und Journalisten die Gebäude.