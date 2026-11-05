Tamedia

Redaktionen legten schweizweit Arbeit nieder

Am Donnerstagvormittag haben die Tamedia-Redaktionen in der ganzen Schweiz gestreikt. Während einer Stunde legten sie wegen 41 ausgesprochener Kündigungen die Arbeit nieder.

Streikende Tages-Anzeiger-Personal am Donnerstagmittag vor dem Verlagsgebäude. (Bild: cbe)