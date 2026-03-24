Agence Trio: Das Gedächtnis der Agentur wird archiviert

Publiziert am 24.03.2026

Die Agence Trio wurde 1931 gegründet und gilt als die älteste noch aktive Kommunikationsagentur der Schweiz. Ihr historischer Bestand wird im Iconopôle der Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne (BCUL) auf dem UNIL-Campus untergebracht und soll künftig Forschenden sowie der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein, teilen Agence Trio und der Kanton Waadt am Dienstag mit.

Das Archiv dokumentiert die Schweizer Werbegeschichte seit den 1960er-Jahren und umfasst 144 Laufmeter Material sowie mehrere hundert Plakate – darunter Kampagnen für Marken wie IKEA, Omega, Kodak, Le Gruyère und Couleur 3. Älteres Material aus der Gründungszeit der Agentur existiert nicht mehr: Es fiel 1968 einem Brand zum Opfer.

Die Zusammenarbeit zwischen der BCUL und der Agence Trio läuft bereits seit 2024. Fachleute des Iconopôle sichteten zunächst die Lagerräume der Agentur und erkannten rasch den kulturhistorischen Wert des Materials. In einem aufwendigen Prozess wurden rund 50 Grosskunden und 20 kleinere Kunden für die Archivierung ausgewählt. Teile des Bestands müssen noch dekontaminiert und gereinigt werden, bevor sie digitalisiert werden können. Die Bestände sollen nach Abschluss der Aufbereitung über die digitalen Plattformen der BCUL zugänglich gemacht werden.

«Teil des kulturellen Lebens»

Für CEO Michael Kamm, der die Agentur Ende Monat verlässt (persoenlich.com berichtete), bot diese Zusammenarbeit «die perfekte Gelegenheit, das Schaffen der Agentur im Laufe der Zeit zu würdigen und gleichzeitig zur Erhaltung und Aufwertung des Kulturerbes beizutragen», wird er zitiert. Das Vorhaben gilt als ungewöhnlich, da Werbematerialien vergleichsweise selten archiviert werden.

«Es ist für die Branche eine Anerkennung als Akteur, der fest in der Gesellschaft und kulturell bedeutend ist», sagte Kamm gegenüber persoenlich.com. «Manchmal neigt man dazu, Werbung nur als wirtschaftlichen Faktor zu sehen, als Wachstumstreiber. Aber sie ist wirklich Teil des kulturellen Lebens.» (spo)