Halder Record: Das Geheimnis des wahren Kaffeegenusses

Seit 2006 amtet Roger Federer als Markenbotschafter für Jura. Gemeinsam sind sie ein eingespieltes Team in Bezug auf Genuss, Geschmack, Stil und Leistung, wie es in einer Mitteilung von Jura heisst. Nun geht die Werbekampagne in die nächste Runde. Die etablierte Headline bringe die Vorteile von Jura-Vollautomaten auf den Punkt: «Frisch gemahlen, nicht gekapselt». Dies sei das Rezept für hervorragende Kaffeespezialitäten.

Der neue Werbefilm dramatisiert den Alltag von Roger Federer und seinem Haushaltroboter, der bereits 2017 einen Auftritt in der Jura-Kampagne hatte (persoenlich.com berichtete). Kaffeegenuss gehört einfach zum guten Ton. Das weiss nicht nur Roger Federer, sondern auch sein treuer Begleiter und Gehilfe, der Haushaltroboter. Mit grossem Elan versucht dieser den Ansprüchen des Tennis-Maestros gerecht zu werden. Vieles klappt hervorragend, anderes weniger.

Wie ausgefeilt die moderne Robotik auch sein mag, das Wissen über wahren Kaffeegenuss und dessen Zubereitung bleibt das Geheimnis und die Domäne der Jura-Vollautomaten. Das muss auch der wackere Roboter einsehen, der sich sichtlich über sein vielversprechendes Update freut, dann jedoch ob der Tücken eines Kaffeedosen-Verschlusses schier verzweifelt. Roger schätzt das Engagement seines Begleiters, verlässt sich aber lieber auf die Vorteile der neuen E8 von Jura. Denn Federer besteht auf das Prädikat «frisch gemahlen, nicht gekapselt».



Die Printsujets wurden optisch neu entwickelt, bleiben aber der Kernaussage treu. Ihre Klarheit und Übersichtlichkeit stehen stellvertretend für das klare Design von Jura-Vollautomaten, die Einfachheit der Bedienung «und stellen das hervorragende Kaffeeresultat in den Mittelpunkt», wie es weiter heisst. In ihnen würden Markenbotschafter Roger Federer und die Vollautomaten von Jura zu einer eigenständigen und unverwechselbaren, stilvollen Einheit verschmelzen.

Verantwortlich bei Halder Record (Film und Stills): Ralph Halder (Konzept); verantwortlich bei Pumpkin Film (Filmproduktion): Marco Grob (Regie), Eigil Bryld (Kamera); Fotoproduktion: Tina Aich; Porträts: Sven Bänziger; Packshots: Jonas Spengler. (pd/cbe)