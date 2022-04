PinkSquirrel bewirbt unter dem Kampagnenmotto «The Secret of Positive Ageing» für Louis Widmer die Pflegelinie gegen vorzeitige Hautalterung. Inhalt der aktuellen Kampagne sind die Intensiv Anti-Ageing-Produkte des Familienunternehmens Louis Widmer. Um den Ansprüchen der Kundinnen gerecht zu werden, setzt Louis Widmer laut Mitteilung auf einen ausserordentlichen Qualitätsanspruch: dermatologische Hautpflege nach pharmazeutischen Richtlinien – Made in Switzerland.

Das Geheimnis positiven Alterns liege einerseits in den hochwertigen Produkten. Und andererseits in der Zufriedenheit beim Blick in den Spiegel, nachdem man das angenehme Hautgefühl und die Resultate der Produkte nach der Anwendung feststellt, heisst es in der Mitteilung weiter. Denn dank bestens gepflegter Haut fühle man sich zufriedener und glücklicher. Das sorge für einen lockeren, selbstverständlichen und selbstbewussten Umgang mit seinem Aussehen. Der Blick in den Spiegel werde mit den Produkten von Louis Widmer zu einem schönen und sehr persönlichen Moment und lasse das positive Lebensgefühl mit frischer, gepflegter Haut erlebbar werden, heisst es schliesslich.

Ausgespielt wird die international zu sehende 360-Grad-Kampagne auf Anzeigen, Online, am POS in Drogerien, Apotheken und Fachgeschäften sowie auf Social Media. Ebenfalls werden die Aussendienstmitarbeiter mit abgestimmten Sales-Material ausgerüstet sowie Medienstellen mit zur Kampagne passenden Presskits informiert. (pd/mj)