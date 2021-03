Freundliche Grüsse: Das Homeoffice als Ideenschmiede

Warum nicht das kreative Potenzial im eigenen Haus nutzen und zugleich den Mitarbeitenden eine Chance geben, über sich hinauszuwachsen? Die Baloise ist bekannt für die Wertschätzung der Arbeitnehmenden und geht auch mit dem Kickbox-Programm einmal mehr ungewöhnliche Wege, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.







Passend zu den letzten Monaten, in denen alle mehr Zeit denn je zu Hause verbracht haben, steht der Wettbewerb unter dem Oberbegriff «Home». Gesucht werden Ideen für Angebote, Dienstleistungen oder Erfindungen mit Fokus auf Immobilieneigentum, Miete und Immobilienbusiness.

«Imagine a Better Place» ist das Kampagnenmotto, das sich im illustrierten Keyvisual wiederfindet: ein Kopf, in dem sich eine Vielzahl von Ideen abspielt. Erweitert wird die Umsetzung durch einen inspirierenden Animationsfilm. Er zeigt mehr oder weniger verrückte Erfindungen im Haus und Garten. Angeteast werden dabei die Themenbereiche Homeoffice, Fitness, Energie, Nachhaltigkeit, digitale Dienstleistung und Hauseigentum. Der Film ist fantasievoll erzählt und motiviert beim Zuschauen sofort dazu, eigene Ideen zu entwickeln.









Die Kampagne wendet sich an die Baloise-Teams in der Schweiz, in Deutschland, Belgien und Luxemburg und wird in Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Englisch umgesetzt. Baloise nutzt dafür Social Media, Newsletter, physische Mailings und die Landingpage.

Verantwortlich bei Baloise Holding AG: Katarina Miljkovic (Open Innovation Developer), Laura Seiler (Innovation Manager); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Samuel Textor, Pascal Deville (Creative Direction), Bernhard Brungs (Text/Konzept), Maude Mahrer (Art Direction), Andrea Aegerter, Käthy Känzig (Beratung), Produktion; outfits.studio (Film und Key Visual). (pd/lol)