Wirz: Das ist der neue Spot mit Roger Federer

Publiziert am 10.09.2024

Der Herbst hat sich in den letzten Jahren zu einer strategisch wichtigen Reisezeit für den Schweizer Tourismus entwickelt. Bislang sind es jedoch vor allem Gäste aus dem Inland, die diese Jahreszeit geniessen – für internationale Touristen bleibt der Schweizer Herbst zu wenig bekannt.

Um das Potenzial der goldenen Jahreszeit insbesondere in den Bergregionen besser auszuschöpfen, haben Wirz und Schweiz Tourismus eine neue Kampagne entwickelt. Diese setzt laut einer Mitteilung den Fokus auf spektakuläre Naturerlebnisse und soll den Schweizer Herbst auf den Radar europäischer Gäste bringen. Dafür wird die erfolgreiche Filmreihe mit Brand Ambassador Roger Federer fortgesetzt: Nach Robert De Niro, Anne Hathaway und Trevor Noah spielt im vierten Teil der Serie der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen («Für immer und ewig», «Casino Royale») an der Seite von Federer.

Die Herbstkampagne tritt in grosse Fussstapfen: Die bisherigen Filme erzielten zusammen über 238 Millionen Views und schafften es alle in die YouTube-Rankings, wie Wirz in der Mitteilung schreibt. Die letztjährige Kampagne für Zugreisen gilt zudem dank ihrer Effizienz als die «erfolgreichste Marketingmassnahme in der Geschichte von Schweiz Tourismus». «Wir haben uns bisher jedes Jahr gesteigert. Und für 2024 haben wir nichts anderes geplant», wird André Hefti, CMO von Schweiz Tourismus, zitiert. So sei das Zusammenspiel von Federer und Mikkelsen Teil der grössten Herbstkampagne in der Geschichte von Schweiz Tourismus. Diese ist auf die europäischen Märkte (Frankreich, Deutschland, Italien, die Benelux-Statten, Grossbritannien und Skandinavien) ausgerichtet.

Mads Mikkelsen auf Tuchfühlung mit der Natur

Im Mittelpunkt der neuen Story steht erneut Roger Federers Versuch, mit einem Hollywoodstar einen Werbespot für die Schweiz zu drehen. Doch die Produktion verzögert sich, weil Mads Mikkelsen zunächst den Schweizer Herbst richtig «spüren» muss, bevor er einen Film darüber drehen kann. Dabei verliert er sich in der atemberaubenden Natur, wofür Federer überraschend viel Verständnis zeigt.

Mit dieser Kommunikationsoffensive wird die Positionierung des Schweizer Herbstes als sinnlichste Jahreszeit weiter geschärft. «Die Kampagne soll die Gäste einladen, die Schweiz mit allen Sinnen zu erleben: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten – man muss es ja nicht gleich so übertreiben wie Mads Mikkelsen in unserem Film», so Livio Dainese, Co-CEO von Wirz.

Der Hauptfilm wird von einer Vielzahl von Online- und Offline-Massnahmen begleitet, die die unterschiedlichen Facetten des Schweizer Herbstes beleuchten. Die Kampagne startet ab sofort europaweit mit Schwerpunkt auf den Märkten Grossbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und den Niederlanden. (pd/cbe)

Credits Verantwortlich bei Schweiz Tourismus: Martin Nydegger (CEO), André Hefti (Chief Marketing Officer), Martin Pally, Janine Allemann, Rebekka Wyss, Céline Korzepa (Campaigning), Oliver Nyffeler, Pascal Bloch, Anouk Blum, Sarah Krauer, Sariana Berchtold (Productions), Markus Berger, François Germanier (Corporate Communications), Katharina Frede (Marketing Distribution), Anja Liebe (Social Media), Kim Suh-Kyung, Daniel Zapf, Mark Diggelmann, Luc Gschwend (Digital), Joanna Wencel, Kathrin Schürer (CRM); verantwortlich bei Wirz Group: Jan Kempter, Matthias Fürst, Mark Stahel, Elena Gabriel, Morris Lötscher, Livio Dainese (Kreation), Erasmo Palomba (Agency Producing), Muharem Alagic (Motion Design), Petra Dreyfus, Nico Keramaris, Barbara Waldvogel, Julia Mutter (Beratung), Giovanni Bucca, Sonja Jegen (Medienrealisation), Oliver Fäs (Bildbearbeitung); verantwortlich bei McQueen Films: Traktor (Director), Pär Ekberg (DoP), Tenthree / Edward Line (Edit), Framestore / Kamen Markov (VFX), Company 3 / Matthieu Toullet (Grading), DubDub Studios (Sound), Music Great Garbo.