Sanija Ameti | Federer-Spot: «Für Farner ist der Verlust doppelt hart»

Publiziert am 10.09.2024

Das war eine Provokation zu viel: Die Zürcher GLP-Politikerin und Co-Präsidentin von Operation Libero, Sanija Ameti, erntet nach Schüssen auf ein Bild mit christlichem Motiv heftige Kritik und wird angezeigt. Sie wurde ausserdem aus der Zürcher Parteileitung ausgeschlossen und verlor ihren Job bei Farner (persoenlich.com berichtete). «Menschlich ist das schon eine tragische Geschichte», findet Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor von persoenlich.com. Auch für die Agentur sei die Geschichte bitter. Nach dem ESC-Erfolg mit Basel würden plötzlich alle nur noch über Sanija Ameti sprechen.

Ausserdem ein Thema: Der neue Spot von Wirz für Schweiz Tourismus mit Roger Federer und dem dänischen Schauspieler Mads Mikkelsen in den Hauptrollen. Redaktor Christian Beck bezeichnet diesen Spot als den besten der bisherigen aus der gleichen Reihe.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify, Google Podcast und Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben.

Haben Sie eine Folge verpasst? Hier finden Sie alle Ausgaben der vergangenen Wochen im Überblick. (red)