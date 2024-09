Schweiz Tourismus: «Jeder Film ist eine einzige grosse Illusion»

Es gibt einen neuen TV-Spot mit Roger Federer (persoenlich.com berichtete). Warum ist dies der beste aller bisherigen Spots für Schweiz Tourismus?

Livio Dainese: Ob er der Beste ist, wird die Welt entscheiden. Was ich mag: Die Geschichte ist einfach, charmant, Mads ist ein grossartiger Schauspieler und Roger definitiv als Schauspieler angekommen. Dazu konnten wir draussen drehen, was den Film reicher macht.

André Hefti: Wir spielen diesen Film ausschliesslich auf digitalen Kanälen in unseren europäischen Prioritätsmärkten, um den Schweizer Herbst zu bewerben. Ob wir diese Aufgabe zufriedenstellend lösen, wird die Zeit zeigen.

Livio Dainese, Sie erwähnen es: Roger Federer spielt an der Seite des dänischen Schauspielers Mads Mikkelsen. Wie kamen Sie auf diese Kombination?

Dainese: Wir suchten jemanden, der oder die glaubhaft in den Schweizer Herbst eintauchen kann. Der, Kraft seiner Schauspielkunst, einen Regentropfen so zelebrieren kann, dass man das Gefühl hat, einem magischen Ereignis beizuwohnen.

Auch schon beim letzten Spot mit Federer und US-Comedian Trevor Noah spielte die Handlung an einem Dreh. Ein Jahr zuvor – der Spot mit Anne Hathaway – spielte an einem Schnittplatz. Ist das nicht etwas repetitiv?

Hefti: Unsere Kernidee, dass Roger seit Jahren versucht, mit seinen berühmten Freunden einen Film über die Schweiz zu drehen, und dabei auf immer wieder neue Hürden stösst, kommt sehr gut an und lässt sich hervorragend weiterentwickeln. Die internationalen Gäste sollen mit einem Augenzwinkern und charmant verpackt in guten Geschichten die Schönheit des Reiselandes Schweiz entdecken.

Gedreht wurde Ende Juni im Engadin. Der ganze Spot handelt im Freien – ein Novum für die Schweiz-Tourismus-Spots mit Roger Federer. Was waren die besonderen Herausforderungen?

Dainese: Sturm, unter anderem. Wir haben tatsächlich just an dem Wochenende gedreht, an dem die grossen Unwetter die Schweiz heimgesucht haben. Wir wurden verschont und konnten den Film so umsetzen wie geplant. Auch wenn wir mehr als einmal unterbrechen mussten.

Ein Novum ist auch, dass Federer den Schweizer Herbst bewirbt. Verraten Sie mir, wie Sie das Engadin Anfang Juli in herbstliche Farben getaucht haben. Ein Computertrick?

Dainese: Wir dürfen ja auch für Graubünden Ferien arbeiten und haben daher gewisse Sonderrechte.

Wo wurde sonst noch getrickst?

Dainese: Jeder Film ist eine einzige grosse Illusion. Um die nicht zu zerstören, möchte ich gerne schweigen. Wichtig ist, dass das Reiseland Schweiz authentisch rüberkommt und das verspricht, was der Gast auch erleben wird.

«Wir setzen dieses Jahr bewusst auf die Bewerbung einer Nebensaison»

Die letzten beiden Spots bewarben die Grand Tour of Switzerland respektive die Grand Train Tour of Switzerland. Warum wird diesmal eine Jahreszeit beworben und kein konkretes Produkt?

Hefti: Wir setzen dieses Jahr bewusst auf die Bewerbung einer Nebensaison und möchten den Schweizer Herbst in unseren europäischen Kernmärkten bekannter und beliebter machen. Der Film soll Lust auf eine Reise in den Schweizer Herbst machen. Auf unseren verschiedenen Kanälen unterstützen wir den Gast bei seiner Reiseplanung mit vielen inspirierenden Erlebnissen und Tipps.

Als Requisiten zu sehen sind Regenschirme von Schweiz Tourismus. Erhoffen Sie sich so ein Zusatzgeschäft?

Hefti: Schweiz Tourismus verkauft nichts direkt an die Gäste. Das ist nicht unsere Aufgabe. Die neuen Merchandising-Artikel erfreuen sich aber grosser Beliebtheit. Wir wurden mit Anfragen von Gästen regelrecht überhäuft und überlegen uns nun, wie wir es den Gästen ermöglichen können, noch mehr dieser Artikel als Souvenir mit nach Hause zu nehmen.

Die Kampagne ist auf die europäischen Märkte ausgerichtet. Machen Sie dies, weil es mittlerweile genügend amerikanische Touristen gibt? Diese strömen derzeit in die Schweiz wie nie zuvor.

Hefti: Tatsächlich sehen wir bei den europäischen Gästen in der Zwischensaison das grösste Potenzial für eine Reise in die Schweiz. Die Distanzen sind kurz, die Anreise mit dem Zug ist einfach und ökologisch und der Schweizer Herbst verzaubert alle Sinne. Es ist noch warm genug für Ausflüge, kulinarisch ein Hochgenuss, die Farbenpracht ein Spektakel und Entspannung in der Natur garantiert.

Wird der Spot auch in der Schweiz ausgespielt?

Hefti: Die Kampagnen mit Roger Federer richten sich an ausländische Gäste. Dass die Filme via soziale Kanäle auch in der Schweiz gut ankommen, freut uns natürlich sehr.

Mit welchen Massnahmen flankieren Sie den Spot?

Hefti: Die Kampagne wurde bereits am Wochenende auf unseren sozialen Kanälen angeteasert. Mit dem Filmstart am Dienstag zünden wir ein Feuerwerk an Aktivitäten auf allen digitalen Kanälen. Behind the Scenes, Wettbewerbe, Reisetipps, für alle ist etwas dabei. In den europäischen Märkten läuten wir den Herbst ausserdem mit lokalen Geschichten ein. Zudem sind wir Ende September als offizielle Reisedestination am Laver Cup in Berlin präsent, um den Gästen aus dem deutschsprachigen Raum den Schweizer Herbst mit Roger Federer schmackhaft zu machen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an



Mads Mikkelsen, Trevor Noah, Anne Hathaway oder zuvor Robert De Niro – welche Frau soll diese Liste fortführen, wenn Sie frei wählen könnten?

Hefti: Wir arbeiten bereits am Konzept für nächstes Jahr und suchen eine Person, die dazu passt und unsere Geschichte besser machen kann.

Dainese: Viola Amherd, Dolly Parton oder Meryl Streep.



