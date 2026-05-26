KI-Werbung: «Das ist sauberer als in anderen Kampagnen»

Publiziert am 26.05.2026

Wingo – eine Swisscom-Marke – hat eine neue Kampagne mit der Agentur Bold entwickelt. Dabei wurden echte Models zunächst als Referenz fotografiert, um anschliessend vollständig KI-generierte «digitale Zwillinge» zu erstellen. Urheberrechtlich sei das sauberer, als wenn KI Bilder zusammenklaut, bemerkt persoenlich.com-Redaktionsleiter Christian Beck. Redaktorin Sandra Porchet plädiert für eine Kennzeichnung von KI-generierten oder realen Models in der Werbung.

Auf der Good-News-Seite berichtet Porchet über ihren Besuch am Presstival. Die Veranstaltung zog über das Wochenende 1300 Interessierte nach Biel an. Eine gute Nachricht sei für Beck, dass Stefanie Heinzmann Gastgeberin von «Sing meinen Song» wird.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (spo)