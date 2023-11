Erdmannpeisker: Das richtige Bauchgefühl im Fokus

Im Oktober startete die Awareness-Kampagne für die laktosefreie Milch von Emmi Good Day in die zweite Runde. Die Kernaussage des Spots fokussiert auf das richtige Bauchgefühl, denn nur so stehe einem unbeschwerten und energievollen Tag nichts im Wege, wie es in der Mitteilung heisst.





Nun wird das Sortiment von Emmi Good Day mit einer laktosefreien Butter ergänzt. Die Produktinnovation ist eine aufgeschlagene und leichte Butter mit Rapsöl, welche auch gekühlt perfekt streichfähig ist.

Diesen USP hat Erdmannpeisker überraschend einfach und aufmerksamkeitsstark inszeniert und passend zum Hauptspot umgesetzt, heisst es weiter. So wird die Good Day-Butter zur Trittbrettfahrerin im besten Sinne und profitiert auch mit einem kleinen Marketingbudget von der Aufmerksamkeit und dem Mediadruck rund um den Brand Good Day.





Verantwortlich bei Emmi Schweiz (Marketing): Oliver Müller (Brand Management Lead Fresh), Amir Maslic (Senior Brand Manager), Fabienne Schütz (Brand Manager); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Direction), Selina Helbling (Beratung), Christina Weisser, Laura Fässler (Art Direction), Shining Film (Filmproduktion), Jyri Pasanen (Regie), Caroline Braun (Producerin), Gabi Benz (Line Producerin), Cyril Gfeller (Motion Design), Lukas Kärcher (Postproduction Coordinator) (pd/wid)