Acht Jahre nach ihrer ersten Begegnung auf der Leinwand treffen George Clooney und Jean Dujardin in Nespressos neuestem actiongeladenen TV-Spot «How far would you go for Nespresso?» wieder aufeinander. Diesmal wird das dynamische Duo von Jean Dujardins Kollegin Camille Cottin unterstützt, die ihr Debüt für Nespresso gibt. In dem unterhaltsamen Spot kommen die Schauspielstars zusammen, um der Welt zu zeigen, dass Nespresso Kaffee so aussergewöhnlich gut schmecke, dass sie alles dafür tun würden, um ihn zu bekommen. So heisst es in einer OTS-Mitteilung vom Montag.



Die neue Kampagne, die am 15. November in mehr als 20 europäischen Ländern* startet, ist eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Werbespots aus dem Jahr 2014. Dieses Mal sehen wir George Clooney, der Jean Dujardin anbietet, ihm einen Nespresso-Kaffee zu machen, nur um dann schnell festzustellen, dass er nur noch eine Kaffeekapsel übrighat. Mit perfektem Comedy-Timing zieht George Clooney Jean Dujardin schelmisch den Teppich unter den Füßen weg, um die letzte Kapsel zu ergattern, bevor sie aus dem Fenster auf den Balkon von Camille Cottin fliegt. Das Duo muss sich zusammentun, um die Kapsel zurückzuerobern – Jean Dujardin lässt George Clooney in einem Korbstuhl an der Seite des Gebäudes zu Camille Cottins Wohnung hinunter. Das Blatt wendet sich jedoch schnell: Camille Cottin muss ihren frisch gebrühten Nespresso-Kaffee zurückholen, den ihr George Clooney dreist gestohlen hat.





Camille Cottin erinnert George Clooney daran, seine Aluminiumkapsel zu recyceln – etwas, wofür sich Nespresso als Teil seines «umfassenden Engagements» einsetzt: «der Welt auf verantwortungsvolle Weise ausergewöhnlichen Kaffee mit einem unvergesslichen Geschmack zu bieten», wie es weiter heisst.

Mit zwei Agenturen zusammengearbeitet

Nespresso ist bei dieser Kampagne von zwei Agenturen unterstützt worden, wie eine Anfrage ergeben hat: McCann Worldgroup zeichnete für die Gestaltung beziehungsweise Kreation zuständig, Hogarth Worldwide für die Produktion.



Über den neuen Spot sagt George Clooney laut Mitteilung: «Wir hatten viel Spass bei den Dreharbeiten zu dieser Fortsetzung – es ist immer ein Vergnügen, wieder mit Jean zusammenzuarbeiten, aber dieses Mal sorgte die brillante Camille für die perfekte Dynamik am Set. Da Kaffee und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt dieses Werbespots stehen, nehme ich natürlich mit meiner Nespresso-Familie an dieser Kampagne teil.»



Jean Dujardin fügt hinzu: «Es war grossartig, mit George wieder am Set vereint zu sein und unsere freundschaftliche Rivalität auf dem Bildschirm fortzusetzen, aber dieses Mal mit der wunderbaren Camille, die uns im Schach hielt. Die Dreharbeiten waren sehr energiegeladen, mit vielen lustigen Momenten, sowohl auf als auch neben dem Bildschirm. Dazu ein endloser Vorrat an leckerem Kaffee unter Freunden – was will man mehr?»



Camille Cottin kommentierte ihr Nespresso-Debüt so: «Als Französin, die Kaffee liebt, bin ich natürlich ein grosser Fan der Marke Nespresso. Es war mir eine grosse Ehre, gemeinsam mit dem grossartigen George Clooney und Jean Dujardin am Set dieses kultigen Nespresso-Werbespots zu stehen – vor allem, weil ich in dem Drehbuch besser abschneide als die beiden, weil ich die Menschen daran erinnere, ihren Teil für den Planeten zu tun.»



«Wir freuen uns sehr, dass wir das dynamische Duo George Clooney und Jean Dujardin sowie die äusserst talentierte Camille Cottin erneut für diese Kampagne gewinnen konnten, die sich mit Themen beschäftigt, die zu unseren Kernwerten gehören: aussergewöhnlicher Kaffeegeschmack und Nachhaltigkeit», lässt sich Melanie Brinbaum, Chief Brand Officer bei Nespresso, in der Mitteilung zitieren. Sie fügt an: «Nespresso Kaffee ist eine Kraft für das Gute, da er unvergesslichen Geschmack auf verantwortungsvolle Weise liefert. Wir wollten, dass unser kontinuierliches Engagement für unsere Kunden in diesem Spot zum Ausdruck kommt. Unsere Vision findet auch bei unseren Stars grossen Anklang, wie man in der Kampagne sehen kann.» (pd/tim)





*Die neue Nespresso-Kampagne «Unforgettable Taste» mit George Clooney, Jean Dujardin und Camille Cottin wird in Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern zu sehen sein. In der Schweiz wird die Kampagne ab 15. November auf Social Media laufen und ab 18. November zudem im Fernsehen.