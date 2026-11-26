Publiziert am 26.11.2026

Eingeladen hatte die International Advertising Association. Laut der Mitteilung des Swiss Chapter waren Teilnehmende aus IAA-Chapters weltweit zugeschaltet. Im Zentrum stand die Frage, wie Marken sichtbar werden, wenn Konsumentinnen und Konsumenten nicht mehr nur bei Google suchen, sondern ChatGPT, Gemini, Perplexity oder Claude um Empfehlungen bitten.

Silvana Imperiali, Managing Director von Biggie Switzerland, und Zbynek Zapletal, Director AI & Digital Media der Agentur, präsentierten dazu erste Cases und Erfahrungswerte. Seit dem 24. August ist Werbung in ChatGPT auch in der Schweiz möglich. OpenAI hatte das Format im Februar zunächst in den USA getestet und Ende August auf 31 europäische Märkte ausgeweitet. Personalisierte Anzeigen sind in der Schweiz vorerst nicht möglich. Die Werbung erscheint damit direkt in den Gesprächen, in denen Nutzerinnen und Nutzer Optionen vergleichen.

Daneben ging es um Generative Engine Optimization (GEO). Anders als bei der klassischen Suchmaschinenoptimierung zielt GEO nicht auf einen möglichst hohen Platz in einer Trefferliste. Das Ziel ist, dass KI-Plattformen eine Marke korrekt erfassen, zitieren und in passenden Antworten berücksichtigen. Bezahlte Formate und GEO verstehen die Referierenden als zwei Ansätze, die sich ergänzen. «GEO ist für KI-Suche, was SEO für Google ist: eine langfristige Investition. GEA (Generative Engine Advertising, Anm. der Red.) kann wie SEA schnell Sichtbarkeit schaffen. Am besten plant man beides zusammen», lässt sich Zapletal in der Mitteilung zitieren. Imperiali rät Unternehmen, sich «früh mit den Möglichkeiten und den offenen Fragen auseinanderzusetzen».

In der anschliessenden Fragerunde drehte sich die Diskussion darum, wie Unternehmen ihre Inhalte auf die neuen Such- und Antwortformate ausrichten können. Für Chantal Landis, Geschäftsführerin der IAA in der Schweiz, ist Conversational Discovery «ein neues und dynamisches Feld». Der Verband wolle seinen Mitgliedern Zugang zu Themen verschaffen, «die unsere Branche von morgen bewegen». (pd/cbe)