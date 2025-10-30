Pas Mal: Das rollende Snacking-Geheimnis

Publiziert am 30.10.2025

Herzstück der neuen Kampagne ist ein Video, in dem ein Mann sein «Fitnessgeheimnis» lüften will. Das «Geheimnis» ist laut Darstellung ein E-Bike von Scott, das sich wiederholt von selbst einschaltet und davonfährt. Der Mann rennt mehrere Szenen lang hinterher, fängt es schliesslich ein und gönnt sich dann einen Ovo-Snack. Danach setzt sich das Spiel erneut in Gang.

Creative Director Jonas Bayona von Pas Mal erklärt: «Die Herausforderung lag darin, Scott und Ovomaltine so zusammenzuführen, dass dabei ein Asset entsteht, welches die User:innen begeistert und dabei die beiden Marken stimmig integriert.»

Die Kampagne läuft über mehrere Kanäle. Wer ein Ovo-Produkt mit Aktionssticker kauft, kann per QR-Code an einem Wettbewerb teilnehmen. Die Scans führen auf eine interaktive Website von Dialogify, wo ein virtueller Avatar namens Levi die Teilnehmenden durch Challenges führt. Bis Ende November können Konsumentinnen und Konsumenten teilnehmen. Neben Sofortpreisen wird ein Scott E-MTB als Hauptgewinn ausgelobt, wie es in einer Mitteilung heisst. (pd/cbe)