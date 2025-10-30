Pas Mal: Das rollende Snacking-Geheimnis

Herzstück der neuen Kampagne ist ein Video, in dem ein Mann sein «Fitnessgeheimnis» lüften will. Das «Geheimnis» ist laut Darstellung ein E-Bike von Scott, das sich wiederholt von selbst einschaltet und davonfährt. Der Mann rennt mehrere Szenen lang hinterher, fängt es schliesslich ein und gönnt sich dann einen Ovo-Snack. Danach setzt sich das Spiel erneut in Gang.
Creative Director Jonas Bayona von Pas Mal erklärt: «Die Herausforderung lag darin, Scott und Ovomaltine so zusammenzuführen, dass dabei ein Asset entsteht, welches die User:innen begeistert und dabei die beiden Marken stimmig integriert.»
Die Kampagne läuft über mehrere Kanäle. Wer ein Ovo-Produkt mit Aktionssticker kauft, kann per QR-Code an einem Wettbewerb teilnehmen. Die Scans führen auf eine interaktive Website von Dialogify, wo ein virtueller Avatar namens Levi die Teilnehmenden durch Challenges führt. Bis Ende November können Konsumentinnen und Konsumenten teilnehmen. Neben Sofortpreisen wird ein Scott E-MTB als Hauptgewinn ausgelobt, wie es in einer Mitteilung heisst. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Wander: Caroline Benz (Brand Managerin), Lena Cina (Brand Managerin), Sarah Stoller (Digital Managerin), Nicole Dängeli (Mitarbeiterin Digital Marketing), Christof Stulz (Marketing Manager); verantwortlich bei Pas Mal: Jonas Bayona (Creative Direction), Valérie Gantenbein (Account Direction), Noah Nüssli (Social Video Production), Julia Suter (Projektleitung), Julian Strickler (Schauspieler), Joelle Hauser (Fotografie), Adam Keel (Assistenz); verantwortlich bei Sir Mary: Katharina Günther (Planning & Consulting), Céline Zemp (Senior Digital Operations Specialist), Marion Nicolaus (Head of Media Operations & Intelligence), Sira Wengi (Media Consultant); verantwortlich bei Dialogify: David Selch (Co-Founder), Manuell Dushi (Co-Founder), Dominic Bolliger (Co-Founder & CEO).