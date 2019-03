Werber des Jahres: Das sind die Nominierten 2019

Die Nominierten für die Wahl zum «Werber des Jahres» 2019 sind bekannt. Die Chance auf die Auszeichnung haben dieses Jahr Petra Dreyfus, Co-CEO und COO von Wirz Communications, Roman Geiser, CEO und Managing Partner von Farner Consulting sowie David Schärer, Gründungspartner von Rod Kommunikation. Dies schreibt die «Werbewoche» in einer Mitteilung. Alle drei seien breit vernetzt und prägten in ihrern verschiedenen Engagements für die Branche die Entwicklung einer sich wandelnden Kommunikationswelt, heisst es weiter.

Auch dieses Jahr wird die Gewinnerin oder der Gewinner mittels Jury-Votum und Online-Abstimmung (je 50 Prozent) bestimmt. Laut «Werbewoche» findet die Onlinewahl in der kommenden Woche statt.

Die Fachjury setzt sich zusammen aus ehemaligen Werberinnen und Werbern des Jahres, Finalisten des vergangenen Jahres, Vertreterinnen und Vertretern aus der Westschweiz sowie erstmals auch aus Wissenschaft und Medien.

Livio Dainese, Wirz

Dennis Lück, Jung von Matt/Limmat

Thomas Wildberger, Publicis

Alexander Jaggy, Thjnk Zürich

Regula Bührer Fecker, Rod Kommunikation

Gabriel Maron, Havas Genève

Urs Schneider, Mediaschneider

Michael Kamm, Agence Trio

Daniel Zuberbühler, Sir Mary

Heike Rawitzer, ZHAW

Anja Janoschka, HSLU

Peter Brönnimann, Publicis

Franz Fischlin, SRF

An der Wahl am 25. Februar nicht anwesend, aber dennoch wahlberechtigt waren laut «Werbewoche» Nadine Borter, Pascal Deville, Freundliche Grüsse, Contexta; Curdin Janett, Fromage Mauerhofer.

Die «Werberin des Jahres» oder der «Werber des Jahres» wird am 17. April in der Samsung Hall Zürich im Rahmen der Best of Swiss Web Award Night gekürt. Seit 2018 ist die «Werber des Jahres»-Verleihung an den wichtigsten Digital-Award der Schweiz angedockt und wird in Form der Egon-Statue übergeben (persoenlich.com berichtete). Tickets für die Veranstaltung erhalten Sie auf Bestofswissweb.ch. (pd/wid)