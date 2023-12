Seit Wochen wird in der Schweiz über ein Ticket diskutiert, mit dem nur einer ans Ziel kommt: das Bundesratsticket. Wenn sich die Vereinigte Bundesversammlung am Ende überhaupt ans offizielle Ticket hält.

Die mediale Aufmerksamkeit nutzt Ruf Lanz für die VBZ am Tag der Bundesratswahl mit einem ganzseitigen Inserat in 20 Minuten. Dieses präsentierte am Mittwoch doppelsinnig die Vorzüge des Zürcher ÖV: Weil die VBZ täglich rund 27'000 Sitze zu vergeben haben, können sie alle statt nur einen befördern. So erreicht man mit linientreuen Trams, Trolley- und Batteriebussen jedes Ziel in Zürich. Vom Volkshaus bis zum Albisgütli. Kein Wunder, ist das VBZ-Ticket für alle Parteien wählbar.

Verantwortlich bei den VBZ: Silvia Behofsits (Leiterin Unternehmenskommunikation), Sherin Madassery (Junior-Projektleiterin Unternehmenskommunikation); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf (Creative Direction & Text), Armin Arnold (DTP), Gian Marco Juon (Beratungsleitung), Marc Engeli (Beratungsassistenz). (pd/cbe)