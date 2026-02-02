02.02.2026

Erdmannpeisker

Das wandelnde rote Q ist zurück

Fünf Jahre nach dem Launch hat die Agentur für die Telekom-Firma Quickline eine neue TV- und Onlinekampagne entwickelt.
Die Positionierung «Quickline – einfach näher dran» wird mit dem Q-Icon und der Interaktion mit den Angeboten Internet, TV und Mobile erlebbar gemacht. Die Kampagne wird seit Mitte Januar eingesetzt, teilt die Agentur Erdmannpeisker mit. (pd/spo)

Credits

Verantwortlich bei Quickline: Iva Krüttli (Head of Communications), Joana Siddique (Communications Manager); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Direction), Sybille Erdmann (Beratung), Laura Fässler (Art Direction); Media: Mediaschneider Bern.


