Die Positionierung «Quickline – einfach näher dran» wird mit dem Q-Icon und der Interaktion mit den Angeboten Internet, TV und Mobile erlebbar gemacht. Die Kampagne wird seit Mitte Januar eingesetzt, teilt die Agentur Erdmannpeisker mit. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Quickline: Iva Krüttli (Head of Communications), Joana Siddique (Communications Manager); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Direction), Sybille Erdmann (Beratung), Laura Fässler (Art Direction); Media: Mediaschneider Bern.
