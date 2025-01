Publiziert am 16.01.2025

Die Wäschetrocknerlösungs-Marke Stewi hat in Zusammenarbeit mit den Agenturen Seesaw und Theguys eine digitale Werbekampagne gestartet, die sich in Echtzeit an die aktuelle Wetterlage anpasst. Die seit dem 27. Dezember 2024 laufende Kampagne bewirbt die Indoor-Produktlinie des Unternehmens.

Die technische Umsetzung basiert auf adaptiven Onlinebannern, deren Algorithmus das aktuelle Wetter erkennt und die Werbebotschaften entsprechend anpasst. Bei ungünstigen Wetterbedingungen wie Schneefall, Sturm oder Minustemperaturen werden Nutzer auf die Indoor-Trocknungslösungen von Stewi hingewiesen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Unter dem Kampagnenmotto «Stewi Indoor-Wetter halt» werden die Banner auf digitalen Plattformen und in sozialen Medien ausgespielt. Das Unternehmen, das seit über 70 Jahren Wäschetrocknerlösungen herstellt, zielt damit auf die Bewerbung seiner Indoor-Produktreihe ab, die wetterunabhängiges Wäschetrocknen ermöglicht. (pd/cbe)